Die Highlights der Woche: Eine Chance gibt es noch

Am Freitag war es endlich so weit: Das iPhone Duo konnte vorbestellt werden. Binnen weniger Minuten war der Spaß aber schon wieder vorbei. Bereits drei bis vier Minuten nach dem Start der Vorbestellungen rutschte die Lieferzeit schon in den November und Dezember. Mittlerweile gibt Apple den 25. Januar als voraussichtlichen Liefertermin an. Das ist in über drei Monaten.

Gibt es überhaupt noch eine Chance, das iPhone Duo zum Start am 23. Oktober in den Händen zu halten? Mit dem nötigen Kleingeld sicherlich. Auf Plattformen wie eBay oder Kleinanzeigen sind bereits Geräte aufgetaucht. Hier werden vorbestellte iPhone Duo für Aufpreise von teilweise mehr als 1.000 Euro angeboten.

Die beste Gelegenheit dürfte sich für euch wohl ergeben, wenn ihr einen Apple Store in der Nähe habt. Apple gibt aktuell zwar an, dass es erst am 24. Oktober Informationen zur Verfügbarkeit geben wird. Zumindest bei bisherigen iPhone-Verkaufsstarts ist in den frühen Morgenstunden aber immer noch mal ein kleiner Schwung an iPhones verfügbar geworden. Auch nicht abgeholte Geräte können wieder in den Verkauf gelangen. Es lohnt sich also durchaus, den Apple Store am Freitag und Samstag immer mal wieder zu checken.

Was sich in den vergangenen Tagen im App Store und auch in unserem E-Mail-Postfach gezeigt hat: Etliche Entwickler haben ihre Apps bereits für das iPhone Duo vorbereitet. So dürfte es direkt zum Start ein ordentliches Ergebnis geben. Auch wir arbeiten an einer Anpassung für die appgefahren News-App, die hoffentlich bis Freitag fertig wird.

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