Die Highlights der Woche: Eine Chance gibt es noch

Am Freitag war es endlich so weit: Das iPhone Duo konnte vorbestellt werden. Binnen weniger Minuten war der Spaß aber schon wieder vorbei. Bereits drei bis vier Minuten nach dem Start der Vorbestellungen rutschte die Lieferzeit schon in den November und Dezember. Mittlerweile gibt Apple den 25. Januar als voraussichtlichen Liefertermin an. Das ist in über drei Monaten.
Gibt es überhaupt noch eine Chance, das iPhone Duo zum Start am 23. Oktober in den Händen zu halten? Mit dem nötigen Kleingeld sicherlich. Auf Plattformen wie eBay oder Kleinanzeigen sind bereits Geräte aufgetaucht. Hier werden vorbestellte iPhone Duo für Aufpreise von teilweise mehr als 1.000 Euro angeboten.
Die beste Gelegenheit dürfte sich für euch wohl ergeben, wenn ihr einen Apple Store in der Nähe habt. Apple gibt aktuell zwar an, dass es erst am 24. Oktober Informationen zur Verfügbarkeit geben wird. Zumindest bei bisherigen iPhone-Verkaufsstarts ist in den frühen Morgenstunden aber immer noch mal ein kleiner Schwung an iPhones verfügbar geworden. Auch nicht abgeholte Geräte können wieder in den Verkauf gelangen. Es lohnt sich also durchaus, den Apple Store am Freitag und Samstag immer mal wieder zu checken.
Was sich in den vergangenen Tagen im App Store und auch in unserem E-Mail-Postfach gezeigt hat: Etliche Entwickler haben ihre Apps bereits für das iPhone Duo vorbereitet. So dürfte es direkt zum Start ein ordentliches Ergebnis geben. Auch wir arbeiten an einer Anpassung für die appgefahren News-App, die hoffentlich bis Freitag fertig wird.
Neues aus unserem Hueblog
Schaut gerne auch mal im Hueblog vorbei. Dort haben wir Informationen zur Philips Hue Festavia gesammelt, die Lichterkette gibt es heute noch für 125 Euro im Angebot. Ebenso gibt es in dieser Woche einen Testbericht mit Eindrücken rund um die neue Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K, die deutlich günstiger ist als das über 300 Euro teure 8K-Modell.
Alle Top-Themen der Woche im Überblick
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Kommentare 3 Antworten
Welche Apps sind schon vorbereitet für das duo?
Von meinen 300 Apps hat bis jetzt nur NightSky in Update-Text vermerkt, dass es eine Anpassung für das Duo gibt.
Ist doch normal. Ungeduld und Bequemlichkeit kosten. Wie immer gibt es Leute, die ungeduldig sind, und Leute, die daraus Profit schlagen.
Also bei mir in Wien gibt es alle Farb- und Speichervariationen zum vorbestellen mit Abholung 24.10.