Heute Mittag klingelt bei Apple die Kasse, denn ab 14 Uhr deutscher Zeit lässt sich das iPhone Duo vorbestellen. Wer sich für das faltbare iPhone interessiert, hat hoffentlich seine Vorbestellung schon vorbereitet, sodass bei Bestellstart ein Klick genügt, um die Bestellung abzuschließen.
Unklar ist nämlich, wie viele Geräte Apple produziert hat und auf Lager hat. Durch den späteren Verkaufsstart gegen Ende Oktober hat sich Apple Zeit verschafft, um die Lager zu füllen, doch wie viele Duos pro Land bereitstehen, weiß niemand. Auch wenn der Preis mit mindestens 2.299 Euro ziemlich hoch ist, gehen wir davon aus, dass die Geräte innerhalb von Minuten vergriffen sind.
Wenn ihr das iPhone Duo am ersten Verkaufstag in den Händen halten wollt, müsst ihr pünktlich um 14 Uhr eure Vorbestellung aufgeben. Ein bisschen Glück gehört sicherlich auch dazu, denn der Apple Store lässt nicht alle Interessenten gleichzeitig bestellen. Möglicherweise reichen schon wenige Minuten aus, damit das iPhone Duo eben nicht am 23. Oktober, sondern erst später ausgeliefert wird.
Letzte Chance: Apple Store
Wie viele iPhone Duo die lokalen Apple Stores bekommen, ist ungewiss. Wer aber bei der Vorbestellung leer ausgeht und einen Apple Store um die Ecke hat, kann am 23. Oktober prüfen, ob Geräte zur Abholung im Store verfügbar sind. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das beim iPhone 17 Pro sehr gut funktioniert hat. Wie die Verfügbarkeit für das iPhone Duo ist, zeigt sich dann. Am besten schaut ihr früh vorbei, denn auch die Lager in den Stores können sich schnell leeren.
Und jetzt die Frage an euch: Bestellt ihr das iPhone Duo? Welche Farbe präferiert ihr? Wie viel Speicher soll es sein? Oder wartet ihr erst einmal ab und schaut euch das Gerät vorab im Laden an? Bei den Preisen fällt eine Bestellung definitiv nicht leicht.
Kommentare 9 Antworten
Ich hatte eigentlich vor, es zu kaufen.
Als ich allerdings eure Liste zu den Reparaturpreisen gelesen habe, ist es mir vergangen.
Ohne dieses „Reparatur-Abo“ ist es doch für mich untragbar.
Ich hatte soo Bock auf das Teil! Aber der Preis ist einfach zu hoch. 2.000
war meine Schmerzgrenze.
Ja es ist viel Geld aber ich hab mit dem Preis bei Apple gerechnet. Samsungs foldables waren nicht wirklich viel günstiger.
Für mich wirds wohl doch Weiß und 512 gb passt für mich dicke. Ich wollte eigentlich das dunklere aber blau überzeugt mich einfach nicht genug und weiß ist immerhin neutral.
Ich weiß dass es Kinderkrankheiten geben wird aber das nehme ich in Kauf. Seit zwei Jahren warte ich dass Apple endlich ein foldable bringt weil ich so gern eins hätte aber android für mich keine Option war. Daher ist es jetzt einfach mal wieder ein „habenwollen“ was ich mir gönne 🤗
Ich greife nicht zu. Ist mir zu teuer und ich benötige ein Smartphone, das ich mit einer Hand (der linken) bedienen kann. Da scheitert es schon beim öffnen – nur für das Außendisplay gibt sicher niemand über 2.000,- aus.
Seit mal ehrlich findet Ihr das Teil schön, von Apple hätte ich mir etwas anderes erwartet.
Und die Servicepreise naja dann lieber ein „normales“ IPHONE und und ein IPAD.
Dafür das das teil in der Produktion nur einen Bruchteil kostet.
Mal sehen ob es klappt.
Beim iPhone X wurde ich auch nicht enttäuscht. 😊
Wie die Brille – ein Flop
Nein. Nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben. Bin Glücklich mit meinem Air für nen Hammerpreis und meinem iPad Mini.
Das Air ist der Knaller. Ich hatte nie ein schöneres iPhone in der Hand. Ich musste mich leider davon trennen, da ich sehr oft Makroaufnahmen mache und da tut sich die Kamera sehr schwer.