Heute Mittag klingelt bei Apple die Kasse, denn ab 14 Uhr deutscher Zeit lässt sich das iPhone Duo vorbestellen. Wer sich für das faltbare iPhone interessiert, hat hoffentlich seine Vorbestellung schon vorbereitet, sodass bei Bestellstart ein Klick genügt, um die Bestellung abzuschließen.

Unklar ist nämlich, wie viele Geräte Apple produziert hat und auf Lager hat. Durch den späteren Verkaufsstart gegen Ende Oktober hat sich Apple Zeit verschafft, um die Lager zu füllen, doch wie viele Duos pro Land bereitstehen, weiß niemand. Auch wenn der Preis mit mindestens 2.299 Euro ziemlich hoch ist, gehen wir davon aus, dass die Geräte innerhalb von Minuten vergriffen sind.

Wenn ihr das iPhone Duo am ersten Verkaufstag in den Händen halten wollt, müsst ihr pünktlich um 14 Uhr eure Vorbestellung aufgeben. Ein bisschen Glück gehört sicherlich auch dazu, denn der Apple Store lässt nicht alle Interessenten gleichzeitig bestellen. Möglicherweise reichen schon wenige Minuten aus, damit das iPhone Duo eben nicht am 23. Oktober, sondern erst später ausgeliefert wird.

Letzte Chance: Apple Store

Wie viele iPhone Duo die lokalen Apple Stores bekommen, ist ungewiss. Wer aber bei der Vorbestellung leer ausgeht und einen Apple Store um die Ecke hat, kann am 23. Oktober prüfen, ob Geräte zur Abholung im Store verfügbar sind. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das beim iPhone 17 Pro sehr gut funktioniert hat. Wie die Verfügbarkeit für das iPhone Duo ist, zeigt sich dann. Am besten schaut ihr früh vorbei, denn auch die Lager in den Stores können sich schnell leeren.

Und jetzt die Frage an euch: Bestellt ihr das iPhone Duo? Welche Farbe präferiert ihr? Wie viel Speicher soll es sein? Oder wartet ihr erst einmal ab und schaut euch das Gerät vorab im Laden an? Bei den Preisen fällt eine Bestellung definitiv nicht leicht.