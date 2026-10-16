John Ternus: Andere Foldables „irgendwie billig und minderwertig“

Der neue Apple-Chef John Ternus schafft es auf die Titelseite des TIME-Magazins. In der Ausgabe “Die besten Erfindungen des Jahres 2026”, die am 26. Oktober erscheint, blickt der neue Apple-Chef auf seinen Start an der Konzernspitze zurück und erklärt, wie er Apple künftig ausrichten will.

Vom Apple II Fan zum Konzernchef

Ternus stieß 2001 zu Apple und verantwortete zuletzt als Senior Vice President die Hardware-Entwicklung. Am 1. September übernahm er das Ruder von Tim Cook und stand schon acht Tage später auf der Bühne, um das iPhone Duo zu präsentieren. Seine Begeisterung für die Marke begann allerdings deutlich früher: Als er acht Jahre alt war, brachte sein Vater einen Apple II nach Hause. Er habe darauf zunächst gespielt und sich dabei in Apple verliebt, erzählt Ternus im Gespräch mit TIME-Autor Andrew R. Chow.

Cook bleibt dem Unternehmen als Executive Chairman erhalten und widmet sich vor allem dem Austausch mit Politikern weltweit. Laut Ternus pflegt sein Vorgänger exzellente Kontakte und packe gern an, wo er helfen könne. Cook selbst betonte zuletzt in einem separaten Interview, er halte sich aus der Arbeit seines Nachfolgers heraus.

Falt-Konkurrenz wirkt “billig”

Beim Thema iPhone Duo findet Ternus deutliche Worte. Die faltbaren Smartphones anderer Hersteller hätten auf ihn irgendwie billig und minderwertig gewirkt, das Duo soll sich davon klar abheben.

Heikler dürfte die Frage nach der Siri-KI gewesen sein: Die dahinterstehenden Sprachmodelle basieren laut einer gemeinsamen Ankündigung von Apple und Google auf Googles Gemini-Modellen und Cloud-Technologie. Ternus verteidigt diesen Ansatz. Apple wolle nicht jede Komponente selbst bauen, sondern dort entwickeln, wo sich das Unternehmen wirklich abheben könne. Zugleich predigt er Konzentration aufs Wesentliche: Man könne nicht alles machen, deshalb bündle Apple seine Energie auf die wichtigsten Dinge.

Abschließend findet ihr die Titelseite des kommenden TIME-Magazins in voller Größe.