John Ternus: Andere Foldables „irgendwie billig und minderwertig“

Der neue Apple-Chef John Ternus schafft es auf die Titelseite des TIME-Magazins. In der Ausgabe “Die besten Erfindungen des Jahres 2026”, die am 26. Oktober erscheint, blickt der neue Apple-Chef auf seinen Start an der Konzernspitze zurück und erklärt, wie er Apple künftig ausrichten will.
Vom Apple II Fan zum Konzernchef
Ternus stieß 2001 zu Apple und verantwortete zuletzt als Senior Vice President die Hardware-Entwicklung. Am 1. September übernahm er das Ruder von Tim Cook und stand schon acht Tage später auf der Bühne, um das iPhone Duo zu präsentieren. Seine Begeisterung für die Marke begann allerdings deutlich früher: Als er acht Jahre alt war, brachte sein Vater einen Apple II nach Hause. Er habe darauf zunächst gespielt und sich dabei in Apple verliebt, erzählt Ternus im Gespräch mit TIME-Autor Andrew R. Chow.
Cook bleibt dem Unternehmen als Executive Chairman erhalten und widmet sich vor allem dem Austausch mit Politikern weltweit. Laut Ternus pflegt sein Vorgänger exzellente Kontakte und packe gern an, wo er helfen könne. Cook selbst betonte zuletzt in einem separaten Interview, er halte sich aus der Arbeit seines Nachfolgers heraus.
Falt-Konkurrenz wirkt “billig”
Beim Thema iPhone Duo findet Ternus deutliche Worte. Die faltbaren Smartphones anderer Hersteller hätten auf ihn irgendwie billig und minderwertig gewirkt, das Duo soll sich davon klar abheben.
Heikler dürfte die Frage nach der Siri-KI gewesen sein: Die dahinterstehenden Sprachmodelle basieren laut einer gemeinsamen Ankündigung von Apple und Google auf Googles Gemini-Modellen und Cloud-Technologie. Ternus verteidigt diesen Ansatz. Apple wolle nicht jede Komponente selbst bauen, sondern dort entwickeln, wo sich das Unternehmen wirklich abheben könne. Zugleich predigt er Konzentration aufs Wesentliche: Man könne nicht alles machen, deshalb bündle Apple seine Energie auf die wichtigsten Dinge.
Abschließend findet ihr die Titelseite des kommenden TIME-Magazins in voller Größe.
Kommentare 6 Antworten
Ganz schön große Worte für ein mittlerweile rückständiges unternehmen.
Aber ist bestimmt Marketing.😂😂😂😂😂🤮
Ganz schön große Worte für einen Dimmi.H
Naja, dass er das iPhone Duo, bei dem er noch als Senior Vice President der Hardware-Entwicklung fleißig mitwirkte über die Mitbewerber stellt ist nicht wirklich verwunderlich. Er wird kaum sagen „das Duo, bei dem ich noch mitwirkte, ist Mist“.
Auch so wird ein CEO kaum eingestehen wenn ein Produkt nichts ist, oder wo war sie Entsprechende Aussage von Cook bei der Apple Vision Pro. Ein Gerät, welches sich nicht so verkauft wird wie erwartet, ist wirtschaftlich gesehen ein Misserfolg, für einen BWLer. Ganz egal wie gut das Produkt eigentlich wäre.
Sehr nice, die Ausgabe hol ich mir und er könnte nicht richtiger liegen in allem
Naja sie Kooperation mit Google-Gemini dürfte nicht daran liegen, dass Apple seine Kernkompetenz wo anders sieht. Eher das ihre eigene AI nicht so gut ist, das beweist leider Regelmäßig schon die Simple Bildbearbeitung in der Foto App. Da ist ein simpler Algorithmus in einen alten Photoshop schon besser, wenn man Dinge entfernen will. Und gegen die anderen AI, wenn es um Fotobearbeitung geht, sie da die Apple AI leider auch überhaupt kein Land.
Hardware mässig, also gerade was die Displayfalte angeht, hat Apple definitiv aber abgeliefert. Man sieht sie deutlich weniger bis fast garnicht und das nur weil sie auf ein Mattesdisplay setzen. Das Mattedisplay würde ich mir beim normalen iPhone auch wünschen, hat deutlich weniger Reflexionen dann und das iPhone könnte auch im direkten Licht besser genutzt werden.
Wenn das Fremdprodukt billig wirkt heißt es ja nicht, dass es billig ist. Das sollte man schon unterscheiden.