INIU startet wasserfeste Outdoor-Powerbank

Eure Abenteuer sind extrem? Dann könnt ihr ab sofort auf die wasserfeste, staubdichte und stoßfeste Powerbank von INIU setzen, die Teil der neuen Outdoor-Reihe ist. Ausgestattet mit 10.000 mAh, lassen sich Smartphone, Tablet und weitere elektronische Geräte unterwegs mit Strom versorgen.

Unter einer Abdeckung befinden sich zwei USB-C-Anschlüsse, die zusammen maximal 45 Watt liefern. Das bedeutet, dass ihr ein iPhone 17 Pro innerhalb von 30 Minuten auf 63 Prozent oder ein iPad Pro in der gleichen Zeit auf 37 Prozent laden könnt. Damit die Outdoor-Powerbank immer griffbereit ist, lässt sie sich einfach mit einem Karabiner am Rucksack befestigen. Das ist praktisch, da die Powerbank auch eine Taschenlampe integriert hat, um bei Dunkelheit für Licht zu sorgen.

Die INIU Rugged 10.000 Powerbank ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kostet bei Amazon 54,99 Euro. Auf der offiziellen Webseite reduziert sich der Preis mit dem Gutschein INIUOUTDOOR auf rund 50 Euro.

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Wenn es etwas mehr sein darf

Wenn die Touren länger und die Geräteanzahl höher sind, könnt ihr zur Powerbank mit der doppelten Kapazität greifen. Über die INIU-Webseite könnt ihr den größeren Stromspender für 69,56 Euro vorbestellen, allerdings nennt der Anbieter kein Datum für die Auslieferung.

Einfach per Solar umweltfreundlich nachtanken

Das dritte Produkt der Outdoor-Reihe ist ein Solarpanel mit 28 Watt, allerdings fehlen hier zum aktuellen Zeitpunkt weitere Informationen. Ein erstes Foto zeigt ein faltbares Panel, das auch mit den Powerbanks kompatibel ist. Da das Panel maximal 28 Watt liefert, ist die Ausbeute eher gering, sodass die Ladezeiten im Vergleich zur Powerbank deutlich länger sind.

Der Online-Shop listet das INIU Outdoor-Solarpanel für 72,27 Euro, allerdings gibt es auch hier keine Infos zum Auslieferungszeitpunkt.