iPhone Duo: Apples Foldable könnte zum Performance-König werden

Apples erstes faltbares Smartphone steht kurz vor dem Marktstart und sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff. Das iPhone Duo ist vorab in der Benchmark-Datenbank Geekbench 7 aufgetaucht. Die dort veröffentlichten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Apple auch bei seinem ersten Foldable auf ordentlich Leistung setzt.

Der Geekbench-Eintrag führt das iPhone Duo unter der Modellkennung „iPhone 19,4“. Als Prozessor kommt der Apple A20 Pro zum Einsatz, unterstützt von 12 GB Arbeitsspeicher. In den Tests erreicht das Gerät 3.986 Punkte im Single-Core-Test und 11.067 Punkte im Multi-Core-Test.

Ganz an der Spitze der bisherigen Ergebnisse der iPhone 18 Pro-Reihe mit 4.719 im Single- und 12.677 im Multi-Core-Test landet das Foldable damit zwar nicht, der Median der Messwerte liegt allerdings in Reichweite. Das spricht dafür, dass das iPhone Duo bei der Rechenleistung kaum hinter Apples klassischen Pro-Modellen zurückbleibt. Wie gut sich diese Werte im Alltag bemerkbar machen, wird sich nach den ersten Praxistests zeigen, wenn die ersten Geräte an die Kundschaft ausgeliefert worden sind.

Xiaomi als stärkster Konkurrent?

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnte das iPhone Duo zum leistungsstärksten faltbaren Smartphone auf dem Markt werden. Als wichtiger Rivale gilt das Xiaomi 18 Fold, das ebenfalls im September dieses Jahres vorgestellt wurde und mit dem hauseigenen Xring-O3-Chipsatz antreten soll. Ein direkter Vergleich hängt allerdings auch davon ab, wie sich beide Geräte in weiteren Benchmarks und im praktischen Einsatz schlagen.

Apple hat das iPhone Duo zusammen mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max vorgestellt. Die Vorbestellungen bei Apple sollen am 16. Oktober um 14 Uhr deutscher Zeit starten, der reguläre Verkauf ist für den 23. Oktober dieses Jahres vorgesehen. Damit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis erste unabhängige Tests zeigen, ob Apples Foldable die hohen Erwartungen an seine Leistung erfüllen kann.