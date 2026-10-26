HomePod 27.2 ist da: Mehr Licht, mehr Sound, mehr Mac

Apple hat heute das Software-Update 27.2 für den HomePod und den HomePod mini veröffentlicht. Dabei bleibt es nicht bei ein paar kleinen Korrekturen, denn die Smart Speaker lernen gleich mehrere neue Tricks. Und weil parallel auch tvOS 27.2 erschienen ist, hängen die Neuerungen eng zusammen.

Sound Glow: Die Box wird zur Lightshow

Die auffälligste Neuerung hört auf den Namen Sound Glow. Dahinter steckt eine Lichtanimation auf der Oberseite des Lautsprechers, die im Takt der Musik pulsiert. Die passenden Farben holt sich das System dabei aus dem jeweiligen Albumcover. Das klappt nicht nur bei Songs, sondern auch bei Podcasts und bei Apples Ambient-Musik-Funktion.

Verfügbar ist Sound Glow auf dem HomePod der zweiten Generation, dem HomePod mini und dem kommenden HomePod mini 2. Wer also einen dieser Lautsprecher im Wohnzimmer stehen hat, bekommt das Feature per Update frei Haus.

Der Mac bekommt einen neuen Lautsprecher

Außerdem dürfen sich Mac-Nutzer freuen, denn HomePods lassen sich künftig als Standard-Lautsprecher für den Mac festlegen. Der Ton wandert dann nicht nur gelegentlich, sondern dauerhaft über den Speaker. Laut Apple sorgt dafür eine reaktionsschnelle und stabile AirPlay-Verbindung.

Surround-Sound mit vier Speakern

Gleich vier HomePods lassen sich mit dem neuen Apple TV 4K der vierten Generation zu einem Surround-System verbinden. Die Voraussetzung ist allerdings, dass jeweils passende Paare vorn und hinten stehen. Möglich sind demnach vier HomePod mini 2, vier HomePods der zweiten Generation oder eine Mischung aus zwei HomePods und zwei HomePod mini 2. Dafür ist das heute veröffentlichte tvOS 27 notwendig.

Schluss mit versehentlichem Pausieren

Zu guter Letzt gibt es noch eine praktische Kleinigkeit: Mit der neuen Option „Lock Controls” lassen sich die Touch-Bedienelemente auf der Oberseite deaktivieren. Damit ist Schluss mit ungewollten Berührungen, die Musik anhalten, Titel überspringen oder die Lautstärke verstellen. Ergänzt wird das Paket laut Apple durch Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates.

Die nächsten Termine

Wer die Neuerungen komplett nutzen will, braucht noch etwas Geduld. Der HomePod mini 2 kommt am 30. Oktober in den Handel, und das Apple TV 4K der vierten Generation folgt am 13. November.