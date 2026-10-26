iPhone 18 Pro nach 5 Wochen: Lohnt sich das Upgrade?

Das iPhone 18 Pro setzt auf eine variable Kamerablende, mehr manuelle Einstellungen und einen neuen A20 Pro Chip. Doch trotz der Neuerungen bleibt Apple seinem bisherigen Konzept treu. Vor allem für Besitzer des iPhone 17 Pro stellt sich deshalb die Frage, ob sich der Wechsel wirklich lohnt.

Variable Blende: Mehr Möglichkeiten beim Fotografieren

Die wichtigste Neuerung ist die Hauptkamera mit variabler Blende. Sie öffnet sich bis auf f/1,48 statt f/1,8 und lässt sich bei Bedarf auf f/2,8 oder f/4 schließen. Dadurch kann das iPhone bei wenig Licht mehr Licht einfangen und bei Nahaufnahmen mehr Bildbereiche scharf darstellen.

Die Unterschiede fallen im Alltag allerdings eher gering aus. Auch bei Nachtaufnahmen sind die Verbesserungen überschaubar. Im Automatikmodus wählt das iPhone die passende Einstellung selbstständig, sodass sich Nutzerinnen und Nutzer nicht mit Blendenwerten beschäftigen müssen.

Es macht schon Spaß mit den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Um jedoch gute Ergebnisse zu erzielen, muss ein einfaches Grundwissen vorhanden sein, was die entsprechenden Einstellungen für Auswirkungen haben. Die meisten User nutzen wohl den Automatikmodus, der weiterhin tolle Fotos knipst.

Mehr Kontrolle und neue Foto-Looks

Spannender sind die erweiterten Kameraeinstellungen. Neben Blende und Belichtungskorrektur lassen sich jetzt auch Belichtungszeit, Weißabgleich und Fokus manuell einstellen. Eine direkte ISO-Steuerung fehlt weiterhin. Wer seine Bilder individueller gestalten möchte, bekommt damit mehr Spielraum.

Auch bei Videos gibt es Verbesserungen: Die KI-Fokusverfolgung hält Motive besser im Blick, und Aufnahmen der Hauptkamera lassen sich nachträglich in den Kinomodus umwandeln. Funktioniert beides hervorragend.

Neuer Chip und längere Akkulaufzeit

Mit dem A20 Pro und einer verbesserten Dampfkammer soll das iPhone 18 Pro auch bei längerer Belastung leistungsfähig bleiben. Das macht sich auf jeden Fall positiv bemerkbar, denn das iPhone wird auch bei langen Gaming-Sessions nicht zu heiß. Zusätzlich kommt erstmals in einem Pro-iPhone Apples eigenes C2-Mobilfunkmodem zum Einsatz.

Bei der Akkulaufzeit nennt Apple bis zu 36 Stunden Videowiedergabe für das iPhone 18 Pro. Das Pro Max soll bis zu 45 Stunden schaffen. Im Test kann ich bestätigen, dass vor allem das Pro Max ein Akku-Monster ist, denn am Tagesende bleiben gerne mal noch 30 Prozent übrig.

Eine weitere Neuerungen ist eine kleinere Dynamic Island, die sogar mehr Platz für Apps bietet, und gleichzeitig mehr Displayfläche ermöglicht. Optisch ist das eine kleine Änderungen, die man schnell als Standard wahrnimmt.

Fazit: Ein solides, aber kleines Upgrade

Das iPhone 18 Pro verbessert die Kamera und bietet mehr kreative Möglichkeiten. Dazu kommen ein neuer Chip, ein überarbeitetes Kühlsystem und eine längere Akkulaufzeit. Eine grundlegende Veränderung des Nutzererlebnisses bleibt jedoch aus.

Wer ein älteres iPhone besitzt, erhält ein leistungsstarkes Gesamtpaket. Für Nutzer eines iPhone 17 Pro sind die Neuerungen dagegen kaum ein zwingender Kaufgrund. Das iPhone 18 Pro ist besser als sein Vorgänger – aber keine Revolution.