Apples 89 Euro Case muss am iPhone Duo festgeklebt werden

Ab dem kommenden Freitag wird das iPhone Duo ausgeliefert. Vielleicht hattet ihr gestern Erfolg und das erste faltbare Smartphone von Apple kommt pünktlich bei euch an – wenn ihr erst jetzt bestellt, müsst ihr bis 2027 warten. Ein Gerät im Wert von mindestens 2.299 Euro will natürlich auch entsprechend geschützt werden. Die „günstigere“ Hülle von Apple sorgt nun für eine interessante Überraschung.

Wie die ersten Eindrücke von Nutzern zeigen, die das neue iPhone Duo Case von Apple bereits kaufen konnten, stimmt die Beschreibung auf der Webseite nicht ganz zu dem, was man eigentlich bekommt. An den Innenkanten der 89 Euro teuren Schutzhülle, die in zwei verschiedenen Farben erhältlich ist, hat Apple nämlich Klebestreifen verbaut. Das ist auf Bildern, wie etwa diesem hier aus dem MacRumors-Forum, sehr deutlich zu erkennen.

In der offiziellen Produktbeschreibung klingt das ganz anders. Hier schreibt Apple: „Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone Duo ausrichten, hält das Case ganz einfach…“ Vielleicht sind ja tatsächlich Magnete verbaut, allerdings scheinen die nicht ausreichend stark zu sein, um einen sicheren Halt der Schutzhülle zu garantieren.

Würde sich das auf euren Alltag auswirken?

Ich bin der Meinung, dass Apple die Beschreibung auf der Webseite anpassen und die Sache vor dem Kauf transparenter machen sollte. Aber welche Auswirkungen haben die Klebestreifen denn im Alltag?

Es ist davon auszugehen, dass sich das Case nicht so einfach abnehmen und später wieder am iPhone Duo anbringen lässt. Und auch wenn ich bei meinem iPhone 17 Pro seit mehr als einem Jahr die gleiche Schutzhülle verwende, zwischendurch nimmt man sie ja doch mal an. Alleine, um das iPhone mal ordentlich zu reinigen oder es einfach „nackt“ anzufassen.

Ob das Case von Apple nun gut ist oder schlecht, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Klar ist nur, dass die Beschreibung auf der Webseite sicherlich nicht ganz genau ist…