Kommentar: Der Preis macht den Apple TV 4K nahezu uninteressant

Die Apple-Welt ist teuer. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ein MacBook, ein Mac mini oder auch ein iPhone sind für mich allerdings Werkzeuge, auf die ich im Alltag nicht verzichten möchte. Beim Apple TV 4K sieht das dagegen ein bisschen anders aus. Es ist schon eine ziemlich runde Sache, aber sicherlich nicht unverzichtbar.
Im Wohnzimmer nutze ich neben dem Fernseher ja mittlerweile auch einen Projektor, momentan ein Modell von XGIMI ohne echtes Smart TV Betriebssystem. Eigentlich wollte ich auf den neuen Apple TV 4K warten, aber für einen Preis von 349 Euro werde ich sicherlich nicht zuschlagen. Der Bogen ist einfach überspannt.
Vor allem, da es die Apple TV App mittlerweile für nahezu alle TV-Betriebssysteme gibt, unter anderem auch für den Waipu.tv-Stick, den ich noch aus einer Schublade gekramt habe. Mal eben einen Film auf dem iPhone oder iPad aussuchen und ausleihen, wenige Sekunden später ist er auf der Apple TV App auf dem Waipu.tv-Stick verfügbar.
Apple will Gaming bieten, schafft aber den Durchbruch nicht
Der neue Apple TV 4K ist standardmäßig mit 128 GB Speicherplatz ausgestattet. Wer soll das bitte ausreizen? Für normales TV-Streaming und ein paar Apps wie Netflix, Disney oder Prime Video ist das doch vollkommen überdimensioniert. Wenn überhaupt, dann kann man so viel Speicher mit Spielen füllen. Und auch der neue Prozessor wird sich bei normalem Medienkonsum doch nur langweilen.
Sicherlich ist das Spiele-Angebot in den letzten Jahren besser geworden. Doch gerade neue, spannende Top-Titel erscheinen eben nicht für den Apple TV 4K, sondern werden für Plattformen von Sony, Microsoft oder Nintendo entwickelt. Das Bedürfnis, den Apple TV auch für Spiele zu nutzen, war bei mir bisher sehr gering.
Der Preis ist abschreckend
Bei der Einführung im November 2022 hat der Apple TV 4K der dritten Generation 169 Euro gekostet, ausgestattet mit vollkommen ausreichenden 64 GB Speicherplatz. Den doppelten Speicher, Ethernet und Thread gab es für 189 Euro. Heute haben sich die Preise quasi verdoppelt.
Der Apple TV 4K war schon immer eine relativ preisstabile Geschichte, doch hat man ihn in der Vergangenheit durchaus mal für unter 150 Euro bekommen. Aber das ist in den Zeiten gestiegener Preise für RAM und SSD wohl nicht mehr möglich.
Was würde ich mir wünschen? Eine abgespeckte 4K-Variante des Apple TV. Mit weniger Speicher, vermutlich würden sogar 32 GB reichen, und eventuell einem etwas älteren Prozessor. Auch auf die eingebauten Mikrofone dürften viele Nutzer verzichten können. Vielleicht hätte Apple den Preis so unter 200 Euro halten können…
Kommentare 24 Antworten
Bin auch wirklich schockiert. Der ATV ist für mich aber essenziell weil damit dieser ganze Mist auf den modernen TVs weg ist. Wenn Apple nun solch ein einfaches Gerät so teuer und unattraktiv macht, habe ich „Angst“ dass es irgendwann vom Markt verschwindet und man dann irgendwann keine Alternative mehr hat. Es gibt dann ja leider wenig bis gar nix, was vergleichbar ist.
Keiner ist gezwungen neue HW zu kaufen.
Die alten AppleTV’s funktionieren nach wie vor.
Ja der Preis ist nicht ohne, aber HW ist eben mal massiv teurer geworden.
Deswegen bedankt euch bei allen die sinnlose KI Videos oder Bilder posten.
Genau das ist der Grund für die massiven Preiserhöhungen -> übermäßige Nutzung von KI und deren dementsprechend hohe Nachfrage.
-eine RTX 5090 war zum Marktstart mit Preisen jenseits 3400 € absoluter Skandal,
jetzt sind Händlerangebote ÜBER 7000 € völlig normal. (also über 100% Preissteigerung)
-eine SteamDeck UVP von 679,00 € auf 919,00 € gestiegen
-eine Xbox Series X UVP von 599,99 € auf 799,99 €
(bei allen Beispielen hat keinerlei Änderungen an der HW seit Verkaufsbeginn stattgefunden.
Eine PS5 Pro wurde mit 899,99 € released, damals als Wucher bezeichnet,
heute gilt es als Schnäppchen und Preise jenseits 1299 € gelten als normal…
(offiziell gilt noch die UVP 899,99 € aber nicht zu bekommen)
Du kannst ja mal Preise der Konkurrenz checken ob die das gleiche Problem dann auch haben müssten
Hasse (Da hast Du) Recht!
Also für mich keine Option mehr. Habe bisher immer ein Apple TV gekauft aber der Preis schockiert mich richtig..
👍🏼
Ich kaufe mir den Mist trotzdem. Ich liebe es, wenn ich dann alles neu aufsetzen darf, und hinterher nichts mehr funktioniert. So wieder einmal geschehen mit meiner CCU3. ALLES HIN NACH Update. Scheiß Computermüll.
Das stimmt
Ich nutze ihn als Home. Zentrale und dafür ist er schon nice. Aber auf die neuste Version zu gehen (für diesen Preis) sehe ich nicht. Gaming am Apple TV ist nicht mein Ding.
Teurer und ohne SiriAI = Ohne mich! Und das gilt für alle neuen Apple Produkte; ich setze aus.
Und nein, die EU ist nicht schuld.
Und doch, die eu IST schuld!
Ja und nein.
EU ist schuld weil sie mit dem DMA quasi ein SiriAI Verbot für Apple Geräte gemacht hat die den Markt beeinflussen, darunter fallen das iPhone und iPad.
Apple könnte theoretisch alle anderen Geräte die sie verkaufen mit SiriAI ausstatten und sie legal in der EU verkaufen.
Aber da ist Apple auch schuld weil sie es nicht machen, sie vertreten die Meinung, ganz oder garnicht.
(bis auf MacBooks da ist es mit Englisch nutzbar)
Da sowieso noch keine Deutschsprachige Unterstützung vorliegt will ich es auch noch nicht.
Aber Apple soll es nicht so lassen.
Angeblich steht auch mit 27.2 schon eine Lösung für die EU an, ist aber noch nicht offiziell.
Und ob das so genehmigt wird und wann das deutsche Sprachmodell fertig ist wieder eine andere Frage.
👏genau
Doch, wie bei vieles andere, wie das andauernde gepipse bei den neuen Auto-Software etc.
Ich denke mein altes 4k mit Ethernet wird noch ne Weile seinen Dienst tun müsse. Nutze ihn statt LG System und als Smarthome Zentrale. Sollte er noch eine Weile schaffen.
Zeit für mich bei Apple richtig abzuspecken. Die langen Winterabende werde ich mit Recherche zu Alternativen zu Apple im Digitalbereich verbringen.
Habe ohne großes überlegen immer die neueste Apple TV Kiste gekauft. Das ist jetzt bei diesem Preis vorbei. Geht mein aktuelles Apple TV kaputt, muss der Fire TV Stick reichen oder das Interface vom Smart TV.
Absolut uninteressant für diesen Preis!
Ich habe meinen Apple TV 4K noch für 169€ gekauft.
Und diese Version soll jetzt 350 € kosten?!
Kann aber nichts wirklich mehr und die ganzen KI Funktionen haben wir in Europa sowieso nicht!
Das Ding wird ein Flop werden und das neue iPhone 18 Pro verkauft sich auch nur sehr schleppend, Apple hat die Produktion sogar eingestellt, weil scheinbar viele Lagerbestände vorhanden sind.
Dir ist schon klar das die EU nicht der Hauptmarkt ist, oder?
In USA und den genannten Ländern wird SiriAI normal funktionieren.
Auch wird die EU in den Genuss kommen sobald sie sich geeinigt haben.
Das hat echt einen komischen Beigeschmack. Der Preis ist natürlich fern von Gut und Böse. Aber auch die Funktionen: Erst Mikrofone, einbauen damit man theoretisch keine Fernbedienung mehr benötigt, dann aber Find My ergänzen, damit diese nicht verlegt wird. Auch dieser völlig fremde HomeView-Werbespot, mit einer Familie, bei der keiner auch nur einmal ein Handy in der Hand hat. Morgens, beim Frühstück, mit zwei Jugendlichen … ja sichi. Bisher fand ich Apple mit den Funktionen und wie diese präsentiert wurden immer eher realitätsnah, aber jetzt …
Guter Punkt. Der Spot war extrem überzogen. Irgendwie hat mich das abgeschreckt.
Für Menschen, die keine Lust und keinen Platz und kein Geld für einen dicken AV-Receiver nebst großen und kleinen Lautsprechern plus Subwoofer haben, um Surround-Sound erleben zu können, ist das neue ATV durchaus interessant. Und vermutlich eine nicht ganz kleine Zielgruppe…
1000% Mir recht selbst mein Apple TV 4 von der Performance der unterstützt nur leider kein tvOS 27 Vieleicht wird das zum Sicherheits Problem aber 350€ sind einfach Wucher
Viel zu teuer und unnötig viel Speicherplatz. Selbst 32GB waren schon zu viel.
Hier geht Apple leider den falschen Weg und es wird sehr vermutlich keine abgespeckte Version geben – zumal der Apple TV immer noch nur ein nebensächliches Produkt im Apple Kosmos ist und somit wenig Beachtung bei Apple findet.