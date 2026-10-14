Kommentar: Der Preis macht den Apple TV 4K nahezu uninteressant

Die Apple-Welt ist teuer. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ein MacBook, ein Mac mini oder auch ein iPhone sind für mich allerdings Werkzeuge, auf die ich im Alltag nicht verzichten möchte. Beim Apple TV 4K sieht das dagegen ein bisschen anders aus. Es ist schon eine ziemlich runde Sache, aber sicherlich nicht unverzichtbar.

Im Wohnzimmer nutze ich neben dem Fernseher ja mittlerweile auch einen Projektor, momentan ein Modell von XGIMI ohne echtes Smart TV Betriebssystem. Eigentlich wollte ich auf den neuen Apple TV 4K warten, aber für einen Preis von 349 Euro werde ich sicherlich nicht zuschlagen. Der Bogen ist einfach überspannt.

Vor allem, da es die Apple TV App mittlerweile für nahezu alle TV-Betriebssysteme gibt, unter anderem auch für den Waipu.tv-Stick, den ich noch aus einer Schublade gekramt habe. Mal eben einen Film auf dem iPhone oder iPad aussuchen und ausleihen, wenige Sekunden später ist er auf der Apple TV App auf dem Waipu.tv-Stick verfügbar.

Apple will Gaming bieten, schafft aber den Durchbruch nicht

Der neue Apple TV 4K ist standardmäßig mit 128 GB Speicherplatz ausgestattet. Wer soll das bitte ausreizen? Für normales TV-Streaming und ein paar Apps wie Netflix, Disney oder Prime Video ist das doch vollkommen überdimensioniert. Wenn überhaupt, dann kann man so viel Speicher mit Spielen füllen. Und auch der neue Prozessor wird sich bei normalem Medienkonsum doch nur langweilen.

Sicherlich ist das Spiele-Angebot in den letzten Jahren besser geworden. Doch gerade neue, spannende Top-Titel erscheinen eben nicht für den Apple TV 4K, sondern werden für Plattformen von Sony, Microsoft oder Nintendo entwickelt. Das Bedürfnis, den Apple TV auch für Spiele zu nutzen, war bei mir bisher sehr gering.

Der Preis ist abschreckend

Bei der Einführung im November 2022 hat der Apple TV 4K der dritten Generation 169 Euro gekostet, ausgestattet mit vollkommen ausreichenden 64 GB Speicherplatz. Den doppelten Speicher, Ethernet und Thread gab es für 189 Euro. Heute haben sich die Preise quasi verdoppelt.

Der Apple TV 4K war schon immer eine relativ preisstabile Geschichte, doch hat man ihn in der Vergangenheit durchaus mal für unter 150 Euro bekommen. Aber das ist in den Zeiten gestiegener Preise für RAM und SSD wohl nicht mehr möglich.

Was würde ich mir wünschen? Eine abgespeckte 4K-Variante des Apple TV. Mit weniger Speicher, vermutlich würden sogar 32 GB reichen, und eventuell einem etwas älteren Prozessor. Auch auf die eingebauten Mikrofone dürften viele Nutzer verzichten können. Vielleicht hätte Apple den Preis so unter 200 Euro halten können…