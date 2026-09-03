IFA 2026: Das sind alle Neuheiten von Roborock

Anzeige. Auch Roborock nutzt die IFA 2026, um die neuesten Innovationen zu präsentieren. Mit im Gepäck ist der neue Saros 20 Flow Complete, der F25 Ultra Steam Gen 2, der RockAqua P1 sowie der RockNeo Q2 LiDAR. Was die neuen Geräte können, erfahrt ihr jetzt.

Roborock Saros 20 Flow Complete

Der Saros 20 Flow Complete ist der neue Flaggschiff-Roboter mit Wischwalze, die mit 27 Zentimetern besonders breit ist. Mit einer Drehzahl von 240 Umdrehungen pro Minute und 16 Wasserauslässen können auch hartnäckige Flecken gelöst werden, da mit 15 Newton Druck gewischt wird. Da der Roboter unterschiedliche Böden wie Holz, Teppich oder Fliesen erkennt, passt er automatisch die Wassermenge an. Sobald der Roboter Teppiche saugt, fährt eine Abdeckung für die Wischwalze aus, damit diese trocken bleibt.

Ausgestattet mit 36.000 Pascal und zwei Seitenbürsten, saugt der neue Saros 20 Flow Complete mehr als ordentlich. Darüber hinaus ist er mit 8,98 Zentimeter Höhe besonders schlank gestaltet und damit sogar der dünnste Roboter mit Wischwalze. Damit auch Schwellen und Stuhlbeine kein Problem darstellen, kann der Roboter Doppelschwellen von bis zu 8,8 Zentimetern erklimmen – aufgeteilt in 4,5 und 4,3 Zentimeter.

In seinem neuen Dock erfolgt anschließend eine gründliche Wischwalzen-Wäsche mit 100 Grad heißem Wasser, sodass Gerüche und Schimmel keine Chance haben. Eine Heißtrocknung rundet das neue Dock ab.

Roborock Saros 20 Neo

Der neue Roborock Saros 20 Neo bietet mit 36.000 Pascal die gleiche Saugkraft, setzt allerdings weiterhin auf klassische Wischpads. Mit nur 7,95 Zentimetern ist er dafür noch einmal deutlich flacher und kann Bereiche anfahren, die andere Roboter auslassen müssen. Durch eine verlängerte Akkulaufzeit schafft der Neo in einem Durchgang eine Fläche von fast 350 m², sodass auch besonders große Haushalte von der Neuerscheinung profitieren.

Die Station versorgt den Roboter nicht nur mit Frischwasser, sondern reinigt auch die Wischmopps. Da 100 Grad heißes Wasser zum Einsatz kommt, werden auch hartnäckige Verschmutzungen gelöst.

Der Roborock Saros 20 Neo startet am 4. September für XXX Euro.

Roborock F25 Ultra Steam Gen 2

Der neue Wischsauger hebt die Dampfreinigung auf ein neues Niveau, da er bis zu 2,5-mal so viel Dampf wie sein Vorgänger liefert. Bereits nach 30 Sekunden gibt der Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 konstant 180 Grad heißen Dampf ab, um die tägliche Bodenpflege zu optimieren. Sobald der Wischsauger besonders starke Verschmutzungen erkennt, passt er die Reinigungsleistung automatisch an.

Dank seines flachen Designs kann er auch unter niedrigen Möbelstücken sauber machen. Roborock gibt an, dass eine dreiseitige Kantenreinigung ohne Mittelsteg erfolgt. Dafür sorgt auch der SensEdge Robotic Arm, eine Art Gummilippe, die bei der Rückwärtsbewegung vorne den Schmutz mitnimmt.

Nach der Reinigung sorgen automatische Selbstreinigung und Trocknung dafür, dass das Gerät für den nächsten Einsatz bereit und geruchsfrei bleibt.

Roborock F25 Pro Turbo Combo

Wer sich den Akku-Staubsauger sparen will, bekommt beim Roborock F25 Pro Turbo Combo ein 5-in-1-System für noch mehr Flexibilität. Dank des abnehmbaren Motors lässt sich der Wischsauger schnell in einen Staubsauger umwandeln, der verschiedene Aufsätze bietet. Egal, ob Teppiche, Sofas oder Hartböden und sogar schwer zugängliche Stellen: All das lässt sich mit einem einzigen Gerät bewältigen.

Mit an Bord sind eine Saugleistung von 25.000 Pascal, angetriebene Räder sowie das JawScrapers-Design, das ein Verheddern von Haaren verhindert.

Roborock RockAqua P1

Der Roborock RockAqua P1 ist Roborocks erster Poolroboter! Dabei ist es egal, welche Form der Pool hat, denn der Roboter passt sich jeder Gegebenheit an. Er reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie und kann sogar Plattformen mit einer Tiefe von nur 15 Zentimetern befahren und reinigen. Um Unterbrechungen bei der Arbeit zu verhindern, erkennt der RockAqua P1 Objekte und Stufen und passt die Reinigung entsprechend an.

Mit einer Saugleistung von 6.800 Gallonen pro Stunde (25.738 Liter pro Stunde), einem 4-Liter-Schmutzkorb und einer doppelten Filterung mit 180-μm- und 70-μm-Filtern kann der P1 feinen Schmutz, Sand und auch große Blätter aufnehmen. Darüber hinaus passt der Roboter seine Saugkraft an, je nachdem, wie verschmutzt der Boden ist. Wenn der RockAqua P1 besonders stark verschmutzte Bereiche erkennt, kann er diese gezielt priorisieren.

Mit einer effektiven Laufzeit von bis zu 3,5 Stunden für die Bodenreinigung ist der RockAqua P1 darauf ausgelegt, größere Pools ohne häufige Unterbrechungen zu reinigen. Sobald er seine Arbeit erledigt hat, kehrt der P1 zur Wasserlinie zurück und wartet darauf, aus dem Pool gehoben zu werden. Eine schnelle Wasserablassfunktion hilft dabei, das Wasser aus dem Roboter abzulassen, was den Aufwand verringert, ihn vom Pool zur Ladestation zu bringen.

Roborock RockNeo Q2 LiDAR

Für den Garten bietet Roborock den neuen RockNeo Q2 LiDAR an, der auf RTK und Kabel verzichtet. Sein speziell entwickelter Sentisphere-LiDAR hilft ihm dabei, autonom durch vielfältige Gartenlandschaften zu navigieren und eine intelligente Karte seiner Umgebung zu erstellen.

Da er Steigungen von bis zu 45 Prozent schafft, sind auch komplexere Gärten kein Problem. Darüber hinaus kann der RockNeo Q2 LiDAR auch durch 60 Zentimeter schmale Passagen fahren, was vor allem für Wege praktisch ist. Mit an Bord ist ein dreifaches Mähsystem, das auch einen Kantenschnitt auf bis zu 3 Zentimeter ermöglicht – allerdings nur mit zusätzlichem Modul.

Die Ladestation versorgt den Roboter nicht nur mit Strom, sondern fungiert auch als WLAN-Verstärker, falls das Wi-Fi im Garten sehr schwach ist. Mit dabei sind ein Diebstahlschutz, eine IPX6-Zertifizierung sowie die Anbindung an Alexa und Google Home.

Preise und Verfügbarkeiten

Leider hat Roborock bisher weder Preise noch Verfügbarkeiten kommuniziert. Sobald ich diese Infos erhalten, trage ich sie schnellstmöglich nach.