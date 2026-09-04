Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem IFA-Goodie-Bag

Kann man ein Gewinnspiel ankündigen, ohne genau zu wissen, was es überhaupt zu gewinnen gibt? Aber natürlich doch, denn an diesem Wochenende könnt ihr bei uns mindestens einen exklusiven Goodie-Bag von der IFA gewinnen. Wir wissen bloß noch nicht, was wir heute und morgen noch alles einsammeln.

Ein paar coole Gadgets werden aber auf jeden Fall mit dabei sein. Mit dabei ist definitiv ein fünf Meter langer Philips Hue Flux Leuchtstreifen, den ihr entweder mit eurer Hue Bridge koppeln oder auch direkt per Bluetooth mit eurem iPhone und iPad steuern könnt.

Ebenfalls eingesammelt haben wir bereits ein exklusives T-Shirt von Nuki, dem bekannten Smart Lock Hersteller aus Österreich. Dazu gibt es noch ganz besondere Schokolade, direkt aus unserem Nachbarland. Die dürft ihr auf keinen Fall verpassen.

Am Freitag und Samstag werden wir den Goodie-Bag bestimmt noch gut füllen und vielleicht machen wir sogar noch einen zweiten auf.

Mittlerweile sind wir echte IFA-Experten

Ich erinnere mich noch gut an unsere Anfangszeit. Nach dem Start des Blogs im Januar 2010 waren wir im folgenden September zum ersten Mal auf der IFA. Damals gab es zum ersten Mal eine iZone, die damals noch etwas ganz Besonderes war. Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich mich in den verschiedenen Geschossen von Halle 1 bis 6 so richtig verlaufen habe.

Abgesehen von der Corona-Pause waren wir seitdem jedes Jahr auf der IFA und kennen das Gelände wie unsere Westentasche. Neben den zahlreichen Terminen und spontanen Standbesuchen gibt es aber immer noch eine große Herausforderung: Bei welchem Hersteller bekommt man etwas Ordentliches zu essen, um nicht das teure Messe-Essen kaufen zu müssen? Aber das ist eine andere Geschichte…

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Lust auf einen Goodie-Bag von der IFA habt, dann schreibt uns einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage:

Seit wann findet die IFA jährlich in Berlin statt?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir Anfang der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.