Netflix wird teurer: Bis zu 21,99 Euro im Monat

Vor etwas mehr als 10 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Damals startete Netflix gerade so richtig durch und für knapp 12 Euro konnte man quasi alles sehen, was es an Filmen und Serien gab. Andere Streaming-Dienste gab es damals noch nicht. Mittlerweile ist Netflix einer von vielen – und trotzdem steigen die Preise weiter an.
Für neue Kundinnen und Kunden gelten ab sofort höhere Preise – und es ist davon auszugehen, dass die Steigerungen bald auch für bestehende Abonnements umgesetzt werden. Netflix-Premium mit 4K und HDR kostet jetzt stolze 21,99 Euro pro Monat, zuvor waren es noch 19,99 Euro. Prozentual ist die Steigerung bei den beiden Standard-Abos noch größer, denn auch hier geht es 2 Euro nach oben. Das Standard-Abo mit Werbung kostet jetzt 6,99 Euro, ohne Werbung werden 15,99 Euro gefordert.
Zwei günstige Wege zum Netflix-Abonnement
Falls ihr Netflix nicht ganz aufgeben wollt, gibt es zum Glück günstigere Alternativen.
Waipu.tv: Im Rahmen der Geburtstagsaktion gibt es 50 Prozent auf alle Pakete, auch inklusive Netflix. Besonders spannend ist das aus meiner Sicht für Netflix Premium, denn hier zahlt ihr „nur“ 17,74 Euro und bekommt zusätzlich noch das Waipu.tv Perfect Plus Paket für lineares TV-Streaming mit dazu. Das Angebot bucht ihr für 12 Monate. (zum Angebot)
MagentaTV: Auch die Telekom hat Netflix im Portfolio – und sogar noch mehr als das. MagentaTV SmartStream beinhaltet neben Netflix Standard mit Werbung auch RTL+ Premium und Disney+ mit Werbung sowie TV-Streaming mit MagentaTV. Das alles gibt es zwei Jahre lang für 17 Euro, das erste halbe Jahr ist gratis. Macht unterm Strich 12,75 Euro pro Monat. (zum Angebot)
Ich habe mich bereits im Winter für MagentaTV SmartStream entschieden und bin sehr zufrieden damit. Die Werbung ist ab und zu sicherlich etwas nervig, ich habe aber auch keine Lust, nur für Netflix so viel Geld zu bezahlen.
Kommentare 8 Antworten
Wird Zeit zu boykottieren… alle paar Monate Preise erhöhen… so toll isses nicht mehr
„Jetzt reicht‘s. Ich kündige“ Kommentare in 3….2….1
Wird eher Zeit der eigene Homeserver zu stellen.
Ich hab mir mal ein Ugreen NAS geholt bei MM für 160EUR und stromsparend, läuft super, stream alles und überall erreichbar.
Nie wieder Streamabos oder iCloud Abo.
Dunkel ist deiner Rede Sinn…
Dafür wirds teurer wenn man entsprechend schnell laden will und dabei nicht mit seiner eigenen IP hantieren will beim laden.
Die Einleitung des Artikels ist ziemliches Framing…
Als Netflix gestartet ist, gab es nur 1 Stream und die Qualität war 360p bis 480p (DVD Qualität halt). Warum wird nun als Vergleich das Premium Paket mit 4 Streams samt 4K und HDR genutzt? Man will es kaum glauben aber 4K hat sich noch nicht so lange durchgesetzt in den Haushalten.
Das Standard Paket ohne Werbung das nun immer hin 2 Streams hat samt 1080p wäre das eigentliche äquivalent zu den damaligen Paket und selbst dann wäre der Vergleich fast bisschen unfair denn es sind nun eben 2 Streams.
Eher würde ich mal kritisieren, dass es Netflix immer noch nicht geschafft hat entsprechende 4K HDT Pakete anzubieten mit nur 1 und oder 2 Streams. Also für Single- und Pärchen Haushalte.
Wir selbst sind zwar durch die Kinder mehr aber nun kommt es selbst wir brauchen selten 4 Streams auf einmal. Sehr oft nur 2 und manchmal 3 aber eben ganz selten 4. Selbst da könnte man sich absprechen und sagen „okay, warte ich halt“ oder schau erst wenn die Kinder im Bett sind.
BTW Netflix wird im Januar 20 Jahre alt, was das Video on Demand angeht und Netflix selbst (also generell) wird nächstes Jahr 30.
Oder man geht einfach zu gamsgo…
Das ist Schrott und mittlerweile fast genau so teuer wie netflix direkt