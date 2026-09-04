Netflix wird teurer: Bis zu 21,99 Euro im Monat

Vor etwas mehr als 10 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Damals startete Netflix gerade so richtig durch und für knapp 12 Euro konnte man quasi alles sehen, was es an Filmen und Serien gab. Andere Streaming-Dienste gab es damals noch nicht. Mittlerweile ist Netflix einer von vielen – und trotzdem steigen die Preise weiter an.

Für neue Kundinnen und Kunden gelten ab sofort höhere Preise – und es ist davon auszugehen, dass die Steigerungen bald auch für bestehende Abonnements umgesetzt werden. Netflix-Premium mit 4K und HDR kostet jetzt stolze 21,99 Euro pro Monat, zuvor waren es noch 19,99 Euro. Prozentual ist die Steigerung bei den beiden Standard-Abos noch größer, denn auch hier geht es 2 Euro nach oben. Das Standard-Abo mit Werbung kostet jetzt 6,99 Euro, ohne Werbung werden 15,99 Euro gefordert.

Zwei günstige Wege zum Netflix-Abonnement

Falls ihr Netflix nicht ganz aufgeben wollt, gibt es zum Glück günstigere Alternativen.

Waipu.tv: Im Rahmen der Geburtstagsaktion gibt es 50 Prozent auf alle Pakete, auch inklusive Netflix. Besonders spannend ist das aus meiner Sicht für Netflix Premium, denn hier zahlt ihr „nur“ 17,74 Euro und bekommt zusätzlich noch das Waipu.tv Perfect Plus Paket für lineares TV-Streaming mit dazu. Das Angebot bucht ihr für 12 Monate. (zum Angebot)

MagentaTV: Auch die Telekom hat Netflix im Portfolio – und sogar noch mehr als das. MagentaTV SmartStream beinhaltet neben Netflix Standard mit Werbung auch RTL+ Premium und Disney+ mit Werbung sowie TV-Streaming mit MagentaTV. Das alles gibt es zwei Jahre lang für 17 Euro, das erste halbe Jahr ist gratis. Macht unterm Strich 12,75 Euro pro Monat. (zum Angebot)

Ich habe mich bereits im Winter für MagentaTV SmartStream entschieden und bin sehr zufrieden damit. Die Werbung ist ab und zu sicherlich etwas nervig, ich habe aber auch keine Lust, nur für Netflix so viel Geld zu bezahlen.