Apple legt die Entwicklung eines AirTag-großen KI-Anhängers auf Eis

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple die Entwicklung eines mit einer Kamera ausgestatteten KI-Wearables vorübergehend eingestellt. Das AirTag-große Gerät wurde als Anstecker oder als Anhänger beschrieben, der an der Kleidung befestigt oder um den Hals getragen werden konnte.

Die Funktionsweise soll dabei so wie bei den bisher nicht angekündigten AirPods mit Kameras funktionieren, um Informationen über die Umgebung an Siri weiterleiten zu können. Visual Intelligence soll dabei erkennen, was die Kameras sehen, sodass Fragen zur eigenen Umgebung möglich sind, da die Kameras als „Augen“ fungieren.

Gerüchte sprechen immer wieder von einer Markteinführung im nächsten Jahr, doch da die Entwicklung vorerst auf Eis liegt, ist eine zeitnahe Vorstellung eher unwahrscheinlich. Gut möglich, dass Apple den Fokus auf andere Produkte richtet, unter anderem sollen ein Fitnessarmband ohne Display, eine smarte Brille sowie die AirPods mit Kameras in Arbeit sein.