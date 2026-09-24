Rückseite eines AirTags

Apple legt die Entwicklung eines AirTag-großen KI-Anhängers auf Eis

Fokus auf andere Produkte?

Freddy1 Kommentar zu Apple legt die Entwicklung eines AirTag-großen KI-Anhängers auf Eis
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Apple AirTag gehalten vor rotem Hintergrund

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple die Entwicklung eines mit einer Kamera ausgestatteten KI-Wearables vorübergehend eingestellt. Das AirTag-große Gerät wurde als Anstecker oder als Anhänger beschrieben, der an der Kleidung befestigt oder um den Hals getragen werden konnte.

Die Funktionsweise soll dabei so wie bei den bisher nicht angekündigten AirPods mit Kameras funktionieren, um Informationen über die Umgebung an Siri weiterleiten zu können. Visual Intelligence soll dabei erkennen, was die Kameras sehen, sodass Fragen zur eigenen Umgebung möglich sind, da die Kameras als „Augen“ fungieren.


Gerüchte sprechen immer wieder von einer Markteinführung im nächsten Jahr, doch da die Entwicklung vorerst auf Eis liegt, ist eine zeitnahe Vorstellung eher unwahrscheinlich. Gut möglich, dass Apple den Fokus auf andere Produkte richtet, unter anderem sollen ein Fitnessarmband ohne Display, eine smarte Brille sowie die AirPods mit Kameras in Arbeit sein.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 1 Antwort

  1. Macht auch wenig Sinn da die Richtung der Kamera nicht bestimmt werden kann da sie nicht genau ausgerichtet werden kann.

    In der Brille ist sie fest. Die Richtung damit sehr genau bestimmbar.

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