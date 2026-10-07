Philips OneBlade: Lohnen sich die Prime-Angebote?

Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich den Philips OneBlade erstmals ausprobiert habe. Das Ding hat sogar eine App-Anbindung, die ich aber wirklich für überflüssig halte. Und auch im Gesicht ziehe ich weiterhin eine Nassrasur mit meinem Gillette Fusion vor. Trotzdem habe ich den Philips OneBlade jede Woche (für diverse Körperbehaarung) im Einsatz und möchte ihn nicht missen. Aktuell sind ja die Prime Deal Days – und da wollte ich mal herausfinden, wie gut die Angebote wirklich sind.

Eigentlich habe ich nur Ausschau nach Ersatzklingen gehalten, denn es wäre wirklich mal wieder an der Zeit. Fünf Stück gibt es als Prime-Angebot derzeit für 34,99 Euro. Das ist tatsächlich ein bisschen günstiger als die üblichen Preisschwankungen der letzten Monate. Bisher ging es nur auf 37,99 Euro oder 39,99 Euro nach unten.

Am Stückpreis von 7 Euro für eine Klinge, die zugegeben deutlich länger hält als die Klinge an einem klassischen Nassrasierer, erklärt sich der Markt dieser Produkte aber ziemlich gut. Das Philips OneBlade Starter-Set mit drei Klingen (die ja rechnerisch einen Wert von 21 Euro haben) kostet nur 34,99 Euro. Gerät, Ladekabel (leider immer noch mit USB-A) und Aufsätze machen also insgesamt weniger aus.

Angebot Philips OneBlade Original 360-Klingen, passend für alle OneBlade und Pro Modelle... Die Philips OneBlade 360-Klingen passen auf alle OneBlade und OneBlade Pro Modelle**

Die 360-Klinge lässt sich in alle Richtungen bewegen, um sich so Ihren Gesichtskonturen anzupassen; das Design ermöglicht einen konstanten...

Das Philips OneBlade Angebot, das eigentlich gar keins ist

42 Prozent Rabatt auf das Starter-Set lesen sich ziemlich gut, normalerweise soll es 59,99 Euro kosten. Witzigerweise hat das Philips OneBlade Starter-Set seit Anfang Oktober sogar über 65 Euro gekostet. Ein echtes Schnäppchen also?

Klickt euch genau für diesen Zweck gerne mal in den Preisverlauf, den Amazon ja mittlerweile auch recht transparent ohne zusätzliche Plugins direkt neben dem Preis verlinkt. Dort könnt ihr sehr gut sehen, dass dieses OneBlade-Starter-Set bis Mitte September bereits für 34,99 Euro erhältlich war – und dann sukzessive teurer wurde…

Angebot PHILIPS OneBlade 360 Face & Body - elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer, 3x... OneBlade Technologie: Die schnelle Schneideeinheit (12.000, min) ist effizient, selbst bei langem Haar und das Zweifach-Schutzsystem mit...

360-Grad-Klinge: Sie kann sich in alle Richtungen bewegen, sodass sie konstanten Hautkontakt hat und Sie die Kontrolle behalten; Rasieren und trimmen...

Welche Extras bietet der Philips OneBlade Pro?

Etwas anders sieht es beim Philips OneBlade Pro aus, der im Starter-Set für derzeit 64,99 Euro verkauft wird. Das ist tatsächlich der beste Preis bisher, in den letzten drei Monaten hat man für den Philips OneBlade Pro durchgängig mehr als 100 Euro bezahlt – abgesehen von der zweiten August-Hälfte, als der Preis auf die bisherige Bestmarke von 74,99 Euro sank. Aber welche Extras bietet der Philips OneBlade Pro eigentlich und lohnt sich ein Upgrade?

Klar ist: Beide Modelle verwenden die gleiche Klinge, der eigentliche „Haarschnitt“ ist also identisch. Es gibt aber trotzdem noch etliche Unterschiede, die den teureren Philips OneBlade Pro zu einer interessanten Option machen.

Der Philips OneBlade Pro bietet mit 120 Minuten die doppelte Laufzeit. Die verbleibende Laufzeit wird auf einem LED-Display angezeigt und er lädt deutlich schneller wieder auf. Im Lieferumfang enthalten sind eine Ladestation für Zuhause und ein Reiseetui für unterwegs. Ebenfalls mit dabei ist ein Kamm mit 20 Längeneinstellungen von 0,4 bis 10 Millimetern, den es aber auch als Zubehör für den normalen OneBlade gibt.

Angebot PHILIPS OneBlade Pro 360 Face & Body - elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer... OneBlade Technologie: Die schnelle Schneideeinheit (12.000 pro Min) ist effizient, selbst bei langem Haar und das Zweifach-Schutzsystem mit...

Innovative 360-Grad-Klinge: Sie kann sich in alle Richtungen bewegen, sodass sie konstanten Hautkontakt hat und Sie die Kontrolle behalten. Rasieren...

Das Zubehör-Universum für den OneBlade

Was ich ziemlich beeindruckend finde, ist das Zubehör-Universum, das rund um den OneBlade entstanden ist. Direkt von Philips gibt es mittlerweile verschiedene Klingen, auch für besonders empfindliche Haut oder den Intimbereich. Ebenso verfügbar ist ein Nasentrimmer-Aufsatz für schlanke 9,99 Euro.

Und dann gibt es noch die ganzen Drittanbieter, die vom Reiseetui über verschiedene Aufsätze bis hin zu Aufbewahrungsboxen so ziemlich alles anbieten, das man sich vorstellen kann.

Auch wenn mir die Rasur mit dem Philips OneBlade im Gesicht nicht ganz glatt genug ist, kann ich euch das Gerät absolut empfehlen. Vor allem dann, wenn doch ein paar mehr Haare im Gesicht bleiben sollen. Ich persönlich nutze den Rasierer unter den Achseln, an der Brust und – Achtung beim Weiterlesen – auch noch deutlich weiter unten. Nein, ich rasiere mir nicht die Beine…