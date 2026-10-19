Eve MotionBlinds: Smarte Rollos jetzt auch fertig konfiguriert

Vor einigen Jahren hat Ikea noch smarte Rollos angeboten. Bei Kadrilj und Fyrtur musste man noch auf eine direkte Matter-Anbindung verzichten, stattdessen kam Zigbee zum Einsatz. Mittlerweile sind beide Modelle schon seit einigen Jahren nicht mehr im Sortiment von Ikea. Nun gibt es eine direkt verfügbare Alternative von Eve Systems.

Wir haben euch Eve MotionBlinds ja schon vor einer ganzen Weile vorgestellt. Bereits seit Anfang 2022 verrichten zwei motorisierte Rollos bei uns im Büro zuverlässig ihren Dienst. Damals noch als maßgeschneiderte und extra für uns angefertigte Lösung. Das hatte natürlich seinen Preis.

Ab sofort bietet Eve auf Amazon und Otto auch fertige Eve MotionBlinds Rollos in sechs Farben an. Diese sind in 26 verschiedenen Breiten verfügbar: Von 60 bis 240 Zentimetern. Bis 120 Zentimeter sind 5‑Zentimeter-Schritte verfügbar, danach liegen 10 Zentimeter zwischen den einzelnen Breiten. Die Länge beträgt immer 190 Zentimeter, was selbst für die meisten bodentiefen Fenster ausreichend sein sollte. Die Preise starten bei 179,95 Euro.

Lieferung der fertigen Eve MotionBlinds Rollos in wenigen Tagen möglich

Die Rollos werden dann nicht extra für euch gefertigt, sondern einfach aus dem Regal genommen und zu euch gesendet. Das dauert nur noch wenige Tage. Die Installation unterscheidet sich nicht großartig von klassischen Rollos, ihr müsst leidlich den Motor auf der Seite eurer Wahl einschieben.

Die Steuerung erfolgt dann über ein Matter-System eurer Wahl, wobei die Verbindung per Matter over Thread erstellt wird. Ein kleines Zugseil erlaubt auch die manuelle Steuerung. Recht spannend ist die Akkulaufzeit, wobei die natürlich stark von der Nutzung abhängt. Sechs bis neun Monate sind es laut Herstellerangaben. Aufgeladen wird per USB-C, ein sehr langes Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Ich stecke einfach ab und an eine Powerbank an, da der Weg bis zur nächsten Steckdose noch ein bisschen länger ist.

Falls ihr ein smartes Rollo sucht, mit normalen Maßen auskommt und euch nicht mit einer manuellen Konfiguration herumschlagen wollt, dann sind die fertigen Eve MotionBlinds sicherlich eine spanenden Option. Die Steuerung in Apple Home funktioniert jedenfalls perfekt.

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