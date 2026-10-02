Apple soll Smart Home Kamera ohne Videoaufzeichnung planen

Es gibt mal wieder wilde Geschichten aus der Gerüchteküche, einmal mehr ist Mark Gurman die Quelle. Unser liebster Freund rund um gewagte Apple-Vorhersagen hat jetzt einen eigenen Podcast, in dem er seine Geschichten erzählt. Und in der ersten Episode gibt es gleich mal spannendes Futter.

Gurman berichtet, dass Apple an einer Smart Home Kamera arbeitet, die keine Videoaufzeichnung bietet. Stattdessen soll es sich um ein Gerät handeln, das die Umgebung analysieren kann. „Das wird die erste handelsübliche Videokamera sein, die als Heimüberwachungskamera dient und dir überhaupt kein Bildmaterial liefert“, so die logische Schlussfolgerung von Mark Gurman. Mehr Details liefert er uns bisher allerdings nicht.

Ergibt so eine Kamera vielleicht doch Sinn?

Je länger ich über ein solches Produkt nachdenke, desto interessanter finde ich die ganze Sache. Eine Kamera, die nichts aufzeichnet, nichts in die Cloud lädt und stattdessen lokal analysiert, was gerade passiert. Sie könnte zum Beispiel erkennen, wenn man sich auf das Sofa setzt und im passenden Moment den Fernseher einschalten. Oder stattdessen das Leselicht einschaltet, wenn man auf dem Sofa nach einem Buch greift. Oder erkennt, wann ihr euch der abgeschlossenen Haustür im Flur nähert, und sperrt sie automatisch auf, bevor ihr mit der Hand den Türgriff erreicht.

In der Vergangenheit hat Apple ja immer wieder betont, wie wichtig Privatsphäre und Datenschutz für das Unternehmen sind. Das würde jedenfalls zu einem Produkt dieser Art passen.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von einer „Siri AI Kamera“ dieser Art haltet. Würdet ihr Apple so weit vertrauen, dass ihr euch so einen Sensor ins Wohnzimmer, Schlafzimmer oder gar ins Badezimmer stellen würdet? Da bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Kommentare und Meinungen.