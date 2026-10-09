Apple soll zweites Hardware-Event am 27. Oktober planen

Dass Apple am 13. Oktober neue Produkte einführt, ist sicher, da der Konzern diesen Termin offiziell bestätigt hat. Doch da Apple zu viele neue Produkte im Köcher hat, steht ein weiterer Oktober-Termin im Raum, um neue Macs und iPads vorzustellen. Das soll laut Bloomberg zwei Wochen später passieren, nämlich „am oder um“ den Dienstag, den 27. Oktober.

Während für den 13. Oktober neue Smart-Home-Produkte erwartet werden, also ein neuer HomeHub, ein überarbeitetes Apple TV 4K sowie ein neuer HomePod mini, soll Apple gegen Ende des Monats ein neues MacBook Pro, einen neuen iMac sowie ein neues iPad mini vorstellen. Für beide Events plant Apple keinen eigenen Live-Stream, allerdings dürfen ausgewählte Medienvertreter die neuen Produkte bei Hands-on-Terminen direkt vor Ort ansehen.

Diese Produkte soll Apple vorstellen

MacBook Pro: Da Apple das erste faltbare Smartphone „iPhone Duo“ und nicht „iPhone Ultra“ genannt hat, scheint die Ultra-Bezeichnung vom Tisch. Dennoch soll das MacBook Pro ein großes Upgrade erfahren, da die Geräte dünner und leichter sein sollen und zudem einen modernen OLED-Bildschirm bekommen. Das Highlight: Es soll sich um einen Touchscreen handeln, sodass erstmals Touch-Funktionen beim MacBook einziehen.

iMac: Für Apples Desktop-Computer steht hingegen nur ein kleines Upgrade an, da hier lediglich ein neuer Chip werkeln soll. Wie immer kommt im iMac nur der Basis-Chip zum Einsatz, also der M6.

iPad mini: Das kleinste Apple-Tablet steht vor Veränderungen, denn es soll erstmals ein OLED-Display bekommen, wasserfest sein, eine Querformat-Kamera für Videoanrufe sowie ein überarbeitetes Lautsprechersystem erhalten.

Apples Oktober-Fahrplan im Überblick

Neben iPhone 18 Pro und iPhone Duo hält der Oktober also viele weitere Neuheiten bereit. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Produkte erst im November in den Verkauf starten. Abschließend haben wir noch eine Übersicht mit allen wichtigen Apple-Terminen, die im Oktober anstehen.