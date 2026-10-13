Switch to Safari: Apples Angriff auf Chrome

Mit der neuen „Switch to Safari”-Kampagne, die eine neue Webseite sowie neue Videos enthält, will Apple klarmachen, dass Safari die beste Browserwahl ist. Auf der neuen Webseite hebt Apple mehrere Vorteile von Safari gegenüber Chrome hervor, darunter eine längere Akkulaufzeit, bessere Datenschutzmaßnahmen und eine schnellere Leistung.

Safari bietet auf dem Mac bis zu 5 Stunden mehr Videostreaming im Vergleich zu Chrome.

Chrome lässt zu, dass mehr Tracker von Drittanbietern dich im Internet verfolgen, deine Daten sammeln und an Werbetreibende verkaufen.

Safari ist beim Laden häufig besuchter Seiten auf dem Mac bis zu 35 Prozent schneller als Chrome.

Safari bietet auf dem Mac 4K-HDR-Videowiedergabe für YouTube, Netflix und Apple TV.

Alle Vergleiche zwischen Safari und Chrome hält die neue Webseite „Switch to Safari” bereit. Zusätzlich hat Apple zwei neue Videos veröffentlicht, in denen Apple ausgewählte Features in den Fokus rückt.

Welchen Browser bevorzugt ihr? Nutzt ihr Safari oder Chrome? Oder sogar Firefox?