Schmuddelwetter: Vom Regenradar zum Wetterbaukasten

Für die kostenpflichtigen Wetter-Apps wird die Luft langsam immer dünner. Mittlerweile gibt es einige spannende Alternativen, die mit innovativen Features punkten. Vor ein paar Wochen haben wir euch erneut auf Nano hingewiesen, heute schauen wir uns die ebenfalls kostenlose iPhone-App Schmuddelwetter (App Store-Link) an. Sie stammt vom deutschen Entwickler Dennis Schweitzer aus München, der sich eigentlich nur ein eigenes Regenradar bauen wollte. Daraus ist dann ein kompletter Wetterbaukasten geworden.

Genau dieses Baukasten-Prinzip ist aus meiner Sicht das Highlight von Schmuddelwetter. Die grundlegende Ansicht, die die iPhone-App nach dem Start bietet, kann von euch ganz einfach angepasst werden. Mittlerweile bietet die App 20 verschiedene Kacheln, die ihr frei auf der Startseite anordnen könnt: von privaten Wetterstationen an deinem Ort über 3D-Karten mit Wolken- und Schneeansicht bis hin zu Flusspegelständen und Gezeiten.

Die Kacheln beziehen sich dabei immer auf den Ort, der für die Übersichtsseite ausgewählt wurde. So zeigt die Regenkachel zum Beispiel, ob es gerade regnet, wie stark der Regen ist und wie er sich in den nächsten 60 bis 120 Minuten entwickelt. Zusätzlich lassen sich bis zu drei Übersichtsseiten für verschiedene Themen (z. B. Wandern, Arbeit, Zuhause) hinzufügen und auf jeder der Übersichtsseiten kann der Ort jederzeit geändert werden.

Auch Benachrichtigungen in Schmuddelwetter können individuell angepasst werden

Aber nicht nur das Design und die angezeigten Daten lassen sich personalisieren, sondern auch die Benachrichtigungen. Und das aus gutem Grund, wie der Entwickler schreibt: „Denn es gibt für mich nichts Nervigeres als eine App, die mir ständig Benachrichtigungen sendet, ohne dass ich dies anpassen kann.“

In Schmuddelwetter lassen sich für die 60-minütige Regenwarnung die Regenintensität, ab der gewarnt wird (0,2 mm/h, 1 mm/h, 2,5 mm/h), die Häufigkeit der Warnungen (mindestens 30 Minuten Benachrichtigungspause nach Regen, 90 Minuten oder 180 Minuten) sowie die Vorhersagesicherheit („Normal“, „Sicherer“, „Am sichersten“) bestimmen.

Zusätzlich dazu könnt ihr einen täglichen Wetterbericht aktivieren, der zur gewünschten Uhrzeit als Push-Benachrichtigung geschickt wird. „Dies ist besonders hilfreich, wenn man morgens im Bett liegt und mit einem Blick auf den Sperrbildschirm entscheiden kann, ob man wirklich mit dem Rad fährt und ob man den Regenschirm mitnimmt“, erklärt der Entwickler.

Schmuddelwetter kann kostenlos genutzt werden

Ziemlich spannend ist auch die Tatsache, dass Schmuddelwetter kostenlos angeboten wird. Die mittlerweile von mehr als 4.000 aktiven Nutzern verwendete Anwendung kommt ohne Abo und ohne Kontozwang aus. „Außerdem lege ich großen Wert auf strikten Datenschutz und die Nutzerdaten werden nur für die Wetterzwecke verwendet, nicht weitergegeben und nach 90 Tagen Inaktivität gelöscht“, schreibt der Entwickler. Es gibt lediglich einige In-App-Käufe, die als freiwillige Trinkgelder dienen.