WeatherGuide: Viele Verbesserungen für praktische Wetter-App

Diese App begleitet uns schon einige Monate. WeatherGuide (App Store-Link) stammt von den Machern von WeatherPro und bietet eine innovative Übersicht über die Temperaturen und Wetterlage der kommenden Tage. Ein etwas anderer, aber letztlich ziemlich aufschlussreicher Ansatz, der jetzt um einige Neuerungen erweitert wurde.

WeatherGuide bietet ab sofort eine neue Warnfunktion, die auf dem offiziellen Unwetterwarnsystem der europäischen nationalen Wetterdienste basiert. In der App erscheint ein farbiger Warnhinweis, sobald es für einen Standort eine offizielle Wetterwarnung gibt. Im Laufe des Jahres soll die Funktion noch um Push-Mitteilungen ergänzt werden.

Sollte euch WeatherGuide gefallen und ihr die Premium-Version im Abonnement freischalten (was aufgrund der fortlaufenden Beschaffung der Wetterdaten eine verständliche Sache ist), gibt es ein weiteres neues Extra: Eine neue Hitlisten-Karte im Wetter-Tab, mit den aktuell höchsten gemessenen Temperaturen.

Außerdem hat WeatherGuide etliche Anpassungen erhalten, insgesamt bietet das Update 160 Verbesserungen, Designänderungen und Fehlerbehebungen. Hier sind die spannendsten Details:

Wetter-Tab: Das Widget-Panel und die Mini-Karte lassen sich jetzt gemeinsam als ein Karussell durchscrollen und bieten verbesserte Einstellungen. Außerdem kann das Druck-Widget jetzt das integrierte Barometer des Geräts nutzen.

Niederschlagsvorhersage: Neuer Niederschlags-Kurzfristvorhersagetext oberhalb des Zeitreihendiagramms, der in Worten beschreibt, wann Regen beginnt, aufhört oder seine Intensität ändert.

Homescreen: Widgets können jetzt für den ausgewählten Standort oder „Mein Standort“ konfiguriert werden, statt nur für einen festen Favoriten.

Der Download von WeatherGuide auf iPhone und iPad ist kostenlos. Danach kann die App zunächst ohne Einschränkungen genutzt werden, bis die großzügig vergebenen Daten-Aktualisierungen aufgebraucht sind.