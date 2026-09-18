Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem High-End-Leuchtstreifen

Heute haben wir die letzten Pakete geöffnet, die im Laufe der IFA und rund um die Apple Keynote bei uns im Büro eingetrudelt sind. Und was sollen wir euch groß sagen? Wir haben schon wieder etwas doppelt bekommen. Schon früher in der Schule hat man die Doppelten, etwa Fußball-Sticker, getauscht oder gleich verschenkt. Und genau daran hat sich bis heute nichts verändert.

Wir suchen daher einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin für den Govee COB Strip Light 2 Pro. Der Leuchtstreifen der neuesten Generation ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich: 2 Meter kosten regulär 89,99 Euro, 5 Meter gibt es für 179,99 Euro. Wir verlosen den längeren Leuchtstreifen.

Dieser hat eine LED-Dichte von 1.344 LEDs pro Meter, insgesamt kommen wir hier also auf 6.720 über den Leuchtstreifen verteilte Leuchtdioden. „Die speziell entwickelte dreischichtige LED-Anordnung mit Rillenstruktur sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung ohne dunkle Zonen“, schreibt Govee in der Produktbeschreibung. Damit soll ein kleines Manko der ersten Generation behoben werden, denn die hat tatsächlich innen etwas heller geleuchtet als außen.

Zudem verfügt der Govee COB Strip Light 2 Pro über 16 Zonen pro Meter. Das heißt: Alle 6,25 Zentimeter kann der Leuchtstreifen in einer anderen Farbe leuchten. Damit sind sicherlich tolle Szenen und beeindruckende Effekte möglich, die allesamt über die Govee-App gesteuert werden können. Eine rudimentäre Steuerung ist auch über Apple Home möglich, die direkte Anbindung erfolgt via Matter over Wi-Fi.

Nächste Woche werde ich die zweite Packung auch noch einmal öffnen und den Govee COB Strip Light 2 Pro mit dem Philips Hue OmniGlow Lightstrip vergleichen. Der hatte letztes Jahr gegenüber der ersten Generation noch die Nase vorn. Wie geht das Duell wohl 2026 aus?

Govee COB Strip Light 2 Pro, RGBWWIC LED Streifen 5m mit LuminBlend+,2700lm Führende COB-Technologie: Govee COB Strip Light 2 Pro hat hochdichte LEDs – 1344 LEDs/m – und erzeugt helleres, weicheres, gleichmäßigeres...

Hochpräzise Farbwiedergabe: Cob LED streifen hat LuminBlend+-Technologie und 16‑Bit‑Chips für eine realistische Farbwiedergabe sowie...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr den Govee COB Strip Light 2 Pro gewinnen möchtet, müsst ihr nur bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die richtige Antwort auf folgende Frage nennen:

Wie hell kann der Govee COB Strip Light 2 Pro in der von uns verlosten Variante maximal leuchten?

Unter allen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!