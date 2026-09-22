Beats 360: Apple liefert individualisierbare Over-Ear-Kopfhörer

Während ich in diesen Tagen noch ein wenig mit den neuen AirPods 5 herumspiele, liefert Apple mit seiner Audio-Marke Beats bereits das nächste neue Produkt. Heute hat man die Beats 360 offiziell vorgestellt, es sind die ersten individualisierbaren Over-Ear Kopfhörer des Unternehmens. Mit 349,95 Euro liegt der Preis aber definitiv schon auf Apple-Niveau. Bestellen könnt ihr die neuen Beats 360 ab heute auf der Apple-Webseite.

Aber was genau macht die neuen Kopfhörer individualisierbar? Neben den vier Grundfarben in Schwarz, Wolke, Pink und Himmelblau können die Kopfhörer mit verschiedenen Polster-Kits angepasst werden. Enthalten sind in jedem Set Ohr- und Kopfbügelpolster, zur Auswahl stehen die folgenden Farben: Schwarz, Wolke, Pink, Himmelblau, Navy und Volt. Zudem gibt es zwei Premium-Sets in Schwarz und Wolke.

Was kostet der ganze Spaß? Leider sind die Polster-Kits für die Beats 360 nicht unbedingt günstig. Apple gibt einen regulären Preis von 59,95 Euro an. Das wären mir ein paar individuelle Farben sicherlich nicht wert. Zum Start sieht es allerdings anders aus, denn aktuell werden die Polster-Kits zum Einführungspreis von nur 9,95 Euro verkauft. Da sieht die Sache meiner Meinung nach schon anders aus.

Diesen Sound verspricht Apple bei den Beats 360

Für die Beats 360 wurden spezielle neue Treiber entwickelt. „Hochempfindliche Dreischichtmembranen und doppelte Neodym-Magnete in jedem Treiber sorgen für kraftvollen Bass und außergewöhnliche Präzision über das gesamte Klangspektrum hinweg“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Bei extrem geringer Verzerrung und mit noch mehr Detailreichtum und Tiefe bei jedem Titel.“

Auch die aktive Geräuschunterdrückung wurde weiter verbessert und soll im Beats-Portfolio neue Maßstäbe setzen. Genauere Angabe dazu liefert man uns leider nicht. Dafür gibt es aber ein paar weitere Informationen zu den integrierten Technologien: „Der Adaptive EQ arbeitet fortlaufend und stimmt die akustischen Frequenzen dynamisch auf die individuelle Passform ab – für ein klares, konsistentes und personalisiertes Klangerlebnis. Mit personalisiertem 3D Audio mit dynamischem Headtracking und Dolby Atmos erfassen ein integrierter Beschleunigungssensor und ein Gyrosensor in der linken Ohrmuschel kontinuierlich die Kopfbewegungen und sorgen bei Musik, Filmen und Podcasts für ein tiefes, immersives Hörerlebnis.“