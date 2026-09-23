Anker Nano: Neues USB-C-Dock mit Smart Display

Anker hat auf der IFA in Berlin zahlreiche neue Produkte angekündigt, die nun nach und nach auf den Markt kommen. In dieser Woche ist unter anderem der neue Anker Nano 10-in-1 USB-C Hub mit Smart Display mit dabei. Es ist in zwei verschiedenen Gehäusefarben erhältlich, wobei die graue Variante mit 89,99 Euro derzeit etwas günstiger ist. Zudem könnt ihr über die Amazon-Produktseite ein hochwertiges USB-C-Kabel mit in den Warenkorb legen und bekommt es an der Kasse geschenkt.

Wie es der Name schon sagt, bietet das neue Anker Nano USB-C-Dock insgesamt zehn Anschlüsse. Gerade die klassischen USB-A-Anschlüsse sind mit drei Ports auf der Rückseite für mich zahlenmäßig aber etwas zu viel verbaut. USB-C gibt es dagegen nur zweimal, dafür immerhin einen gut erreichbaren Anschluss auf der Vorderseite. Dort findet ihr auch Steckplätze für SD-Karten.

Das Alleinstellungsmerkmal des Docks ist sicherlich das Smart Display. „Zeigt Portstatus, Ladeleistung, Datenübertragungsrate und Gerätetemperatur in Echtzeit an“, schreibt Anker in der Produktbeschreibung. Zudem lassen sich eigene Bilder hochladen und als Slideshow anzeigen. Per Doppeltipp auf das Dock könnt ihr zudem einen Fokus-Timer starten und immer im Blick behalten.

Anker Nano 10-in-1 USB-C Hub mit Display-Problemen unter macOS

Auch Monitore können direkt am Dock angeschlossen werden. Hier zeigen sich allerdings die Grenzen der recht günstigen Hardware. Während ein Monitor noch mit 4K und 144 Hertz betrieben werden kann, sind bei zwei gleichzeitig angeschlossenen Displays nur 2K-Auflösungen möglich. Es kommt aber noch dicker: In Verbindung mit macOS können zwei angeschlossene Bildschirme nur gespiegelt verwendet werden. Das schränkt die Nutzung natürlich schon enorm ein.

Immerhin: Mit Abmessungen von 13 x 5 x 5,6 Zentimetern nimmt das Dock wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Zudem sind die meisten Anschlüsse nach hinten ausgerichtet, was für etwas mehr Ordnung sorgt. Wenn ihr ohnehin nur einen Monitor anschließen möchtet und mit dem Smart Display etwas anfangen könnt, ist der Anker Nano 10-in-1 USB-C Hub sicherlich ein interessantes Produkt.