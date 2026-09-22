Kaum hat sich der Erfolg der Liberty 5 Pro und der Liberty 5 Pro Max in der Kopfhörer-Szene herumgesprochen, legt Anker schon nach. Unter dem Dach der Marke Soundcore wächst die sogenannte Thus-Familie gleich um drei neue Mitglieder: die offenen AeroClip 2, die geschlossenen Over-Ears Space 2 Pro sowie die kompakten In-Ears Liberty Buds 2. Alle drei eint ein gemeinsamer Kern, nämlich der hauseigene Thus-KI-Chip, der bei Telefonaten die eigene Stimme sauber vom Umgebungslärm trennt und dadurch für klarere Gespräche sorgt.

Anker Soundcore AeroClip 2: Offenes Ohr, geschlossener Klang

Den Anfang machen die AeroClip 2, die für 179,99 Euro bei Anker selbst, auf Amazon sowie im stationären Handel erhältlich sind. Wer offene Ohrhörer bevorzugt, weil er dabei trotzdem noch die Umgebung mitbekommen möchte, findet hier ein Modell mit detailreichem Sound. Verantwortlich dafür ist ein 12-Millimeter-Treiber, der gemeinsam mit dem verlustarmen LDAC-Codec für Musikgenuss auf hohem Niveau sorgt. Bei Anrufen wiederum übernimmt der Thus-Chip die Regie und filtert störende Nebengeräusche gezielt heraus. Besonders praktisch: Der sogenannte Whisper Mode hält selbst geflüsterte Sätze verständlich. Ideal, wenn man im Großraumbüro oder in der vollen Bahn möglichst diskret telefonieren möchte, ohne dass die Sitznachbarn jedes Wort mitbekommen.

Auch beim Tragekomfort hat sich Anker viel Mühe gegeben. Über 2.000 ausgewertete Ohrformen bildeten die Grundlage für das ergonomische Gehäuse, das zudem in der neuen, angesagten Farbe „Burgundy“ zu haben ist. In Sachen Ausdauer bringen es die AeroClip 2 auf bis zu acht Stunden reine Wiedergabezeit, während das Ladecase die Gesamtlaufzeit auf bis zu 32 Stunden hochschraubt. Wer es eilig hat, profitiert von der Schnellladefunktion: Bereits zehn Minuten am Kabel reichen aus, um weitere vier Stunden Musik oder Podcast-Gehör herauszuholen. Abgerundet wird das Paket durch kabelloses Laden, Bluetooth 6.0 sowie die gewohnte Steuerung per Anker-Soundcore-App.

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Anker Soundcore Space 2 Pro: Maßgeschneiderte Stille für die Ohren

Wer lieber komplett abtaucht, bekommt mit den Space 2 Pro für 199,99 Euro ein Over-Ear-Modell mit beeindruckender Mikrofon-Ausstattung. Sechs Mikrofone sind allein dafür zuständig, die eigene Stimme bei Anrufen möglichst sauber einzufangen. Parallel dazu arbeiten insgesamt acht Mikrofone Hand in Hand mit dem Thus-Chip, um die Geräuschkulisse der Umgebung fortlaufend zu analysieren und das aktive Noise Cancelling entsprechend nachzujustieren.

Beim Klang selbst setzt Anker auf eine 35-Millimeter-Rigid-Flex-Membran, die für ein ausgewogenes Klangbild in unterschiedlichsten Hörsituationen sorgen soll. Unterstützt wird das Ganze softwareseitig durch die HearID-5.0-Technologie, die per individuellem Hörtest die Wiedergabe exakt an das persönliche Gehör anpasst. Bei der Akkulaufzeit zeigen sich die Space 2 Pro ausdauernd: Mit aktiviertem ANC sind bis zu 30 Stunden drin, ganz ohne Geräuschunterdrückung sogar bis zu 60 Stunden. Und auch hier gilt: Schon fünf Minuten am Ladekabel bringen zusätzliche acht Stunden Spielzeit. Verbunden wird über den aktuellen Bluetooth-6.1-Standard.

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Anker Soundcore Liberty Buds 2: Die smarte Mittelklasse

Schließlich rundet Anker die neue Produktreihe mit den Liberty Buds 2 nach unten ab. Als kleinerer Ableger der Liberty 5 Pro und Liberty 5 Pro Max bringt auch dieses Modell den Thus-Chip mit und macht damit die KI-gestützte Sprachoptimierung erstmals für die Mittelklasse zugänglich.

Gleich acht Sensoren kümmern sich darum, die eigene Stimme bei Calls und Videokonferenzen zuverlässig zu erfassen, während der KI-Chip störende Hintergrundgeräusche herausrechnet. Für die Musikwiedergabe sorgen 9,2-Millimeter-Treiber, die laut Anker Musik, Podcasts und Videoinhalte mit ordentlich Detailtiefe wiedergeben.

Die Anker Soundcore Liberty Buds 2 startet jetzt für 129,99 Euro.