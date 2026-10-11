Highlights der Woche: Apple startet endlich eine Smart-Home-Offensive

Apple hat für den 13. Oktober offiziell ein weiteres Event angekündigt, das den Titel „Welcome Home“ trägt. Wie schon vorab durchgesickert, soll Apple endlich das eigene Smart-Home-Lineup überarbeiten. Mit besonders viel Spannung warten wir auf den HomeHub, der laut Apple-Leaker John Prosser so wie auf den hier gezeigten Bildern aussehen soll. Optional ist auch eine Wandmontage im Gespräch.

Wer noch ein paar optische Eindrücke sucht, klickt sich in das neuste Video von Prosser. Obwohl er mit Apple im Rechtsstreit liegt, leakt er einfach munter weiter.

Titelbild: fpt/YouTube.

Neuer HomePod mini und neues Apple TV 4K

Der HomePod mini könnte nicht nur in neuen Farben erscheinen, sondern auch technisch ein Upgrade erhalten. Im Gespräch sind der N1-Netzwerkchip für eine bessere WLAN- und Bluetooth-Verbindung sowie ein leistungsfähigerer S-Chip, der die KI-Funktionen von Siri unterstützt.

Auch das Apple TV 4K soll eine Überarbeitung bekommen. Gerüchten zufolge könnte Apple künftig auf einen A19- oder A19-Pro-Chip setzen. Hinzu kommen möglicherweise mehr Arbeitsspeicher, der N1-Netzwerkchip und eine verbesserte Siri-Fernbedienung.

Kommt das iPad mini mit OLED-Display?

Neben den neuen Smart-Home-Produkten könnte Apple noch eine weitere Überraschung in petto haben: ein iPad mini mit OLED-Display. Das Gerät befindet sich angeblich in der Entwicklung und könnte ebenfalls beim Home-Event vorgestellt werden. Erwartet werden ein wasserbeständigeres Gehäuse, ein schnellerer Prozessor und ein OLED-Panel, das für eine bessere Bildqualität mit kräftigeren Farben und stärkeren Kontrasten sorgen dürfte. Damit könnte Apple seinem kleinsten Tablet erstmals ein OLED-Display spendieren.

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