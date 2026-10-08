Tomb Raider wird zum Controller: 8BitDo feiert 30 Jahre Lara Croft

Zum 30. Geburtstag von Tomb Raider bringt der auch bei uns im Blog mittlerweile gut bekannte Gaming-Zubehör-Hersteller 8BitDo zwei passende Sondereditionen nach Europa. Der Ultimate 3 Controller for Xbox und das Pro 3 Bluetooth Gamepad greifen das Design der Kultserie auf und sollen ab dem 13. November 2026 erhältlich sein. Beide Modelle kombinieren den Retro-Charme von Lara Croft mit moderner Controller-Technik.

Der 8BitDo Ultimate 3 richtet sich vor allem an Xbox-Spieler und -Spielerinnen. Er funktioniert mit der Xbox Series X/S und Xbox One und lässt sich per 2,4 GHz oder Kabel verbinden. Am PC sind bis zu 1.000 Hz Polling-Rate möglich, während Bluetooth die Nutzung mit Mobilgeräten erlaubt. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine passende Ladestation im Tomb-Raider-Design.

Technisch setzt 8BitDo auf TMR-Analogsticks, die deutlich weniger anfällig für den gefürchteten Stick-Drift sein sollen. Dazu kommen Hall-Effect-Impulse-Trigger mit zwei wählbaren Trigger-Stopps. Zwei programmierbare Tasten auf der Rückseite sollen zusätzliche Flexibilität beim Spielen bieten.

8BitDo Pro 3 für Switch und PC

Das 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad ist dagegen breiter aufgestellt und unterstützt Nintendo Switch, Switch 2, Windows-PCs, SteamOS und Mobilgeräte. Je nach Plattform stehen Bluetooth, 2,4 GHz oder USB zur Verfügung. Auch hier kommen TMR-Analogsticks zum Einsatz, ergänzt durch zusätzliche L4- und R3-Bumper sowie zwei rückseitige Pro-Tasten.

Ein besonderes Detail des Pro 3 sind die magnetischen ABXY-Tasten. Sie lassen sich herausnehmen und austauschen, so dass das Layout an unterschiedliche Plattformen angepasst werden kann. Auch dieses Modell wird mit einer passenden Ladestation ausgeliefert und verbindet damit den praktischen Nutzen mit dem auffälligen Tomb-Raider-Look. Wir hatten die Standard-Version des 8BitDo Pro 3 bereits getestet, den Artikel dazu findet ihr hier.

Der 8BitDo Ultimate 3 Controller for Xbox kostet 109,99 Euro, während das 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad für 79,99 Euro angeboten wird. Beide Controller sollen am 13. November 2026 in Europa erscheinen und damit passend zum Jubiläumsjahr der 1996 gestarteten Action-Adventure-Reihe, die Lara Croft zu einer der bekanntesten Figuren der Videospielgeschichte gemacht hat. Vorbestellungen für die beiden Neuerscheinungen sind ab sofort möglich.