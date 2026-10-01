Dieses kleine Gadget für 19,95 Euro gehört in jedes Auto

Es gibt einige Sachen, auf die ich im Auto nicht mehr verzichten möchte. Neben Apple CarPlay, das dürfte ja klar sein, ist das auch der Tempomat mit Abstandskontrolle. Und für die stehende Zeit empfehle ich ganz klar eine elektronische Parkscheibe. Schließlich muss man mittlerweile sogar auf dem Supermarkt-Parkplatz aufpassen, dass man keinen „Strafzettel“ bekommt. Und genau das kann man mit Gadgets wie der Ooono P-Disc NO4 vermeiden.

Die elektronische Parkscheibe ist mittlerweile in der vierten Generation erhältlich und wird aktuell zum neuen Bestpreis verkauft. Die Ooono P-Disc NO4 ist erst im Frühjahr auf den Markt gekommen, wird regulär für 34,95 euro verkauft und war bisher zwei Mal für 22,95 Euro im Angebot. Jetzt könnt ihr für nur noch 19,95 Euro zuschlagen.

Ooono P-Disc NO4 ist offiziell zugelassen

Und dafür gibt es jede Menge Komfort. Die Ooono P-Disc NO4 wird einfach an der Innenseite der Windschutzscheibe montiert. Danach erkennt das Gadget automatisch, wenn das Auto stoppt und die Fahrt nicht fortgesetzt wird. In diesem Fall schaltet sich die Anzeige auf der Vorderseite ein und stellt die Uhrzeit auf die nächste halbe Stunde. Besonders wichtig: Die elektronische Parkscheibe ist offiziell vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen und mit einer E-Nummer versehen.

Die Ooono P-Disc NO4 vereint dabei die besten Features der vorherigen Generationen. Sie ist genau so kompakt wie die NO1, hat bis zu drei Jahre Batterielaufzeit (mit einer CR2450-Knopfzelle) wie die NO2 und die gleiche moderne Displaytechnologie wie die NO3.

Und es sind auch die kleinen Details, die den Unterschied machen. Sobald der Parkmodus aktiviert wird, signalisiert die elektronische Parkscheibe das über eine kleine blaue LED auf der Innenseite. Ihr müsst nach dem Parken also nicht extra ums Auto herumlaufen, um nachzusehen. Natürlich sind auch manuelle Einstellungen möglich, wenn beispielsweise die Parkzeit für den nächsten Morgen eingestellt werden soll.