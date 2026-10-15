Halti: Haltestellenanzeige für Bus und Bahn im Mini-Format

Aktuell bin ich ja mehr mit dem Rad unterwegs. Im Winter wird sicherlich auch wieder die Zeit kommen, wenn ich mit Bus und Bahn zur Arbeit fahre. Und da bleibt eine Sache nicht aus: Der Blick in die Fahrplan-App. Denn nicht immer läuft im Nahverkehr alles rund und zudem kann ich mir nicht jede Abfahrtzeit merken. Und genau hier kommt Halti ins Spiel.

Halti ist eine kostenlose App, die Live-Abfahrten und Verspätungen anzeigt. Und das nicht nur per App, sondern dank des HaltiDisplay auch in physischer Form. Es handelt sich um eine kleine Haltestelle im Miniaturformat mit einem Display, auf dem die aktuellen Abfahrtzeiten eurer bevorzugten Linien angezeigt werden. Diese wird per USB mit Strom versorgt und kann einfach in die Küche, den Flur oder auf den Schreibtisch gestellt werden.

Entdeckt habe ich das kleine Gadget vor ein paar Tagen auf Reddit. Mittlerweile bin ich schon in Kontakt mit dem Entwicklerteam und werde mir das HaltiDisplay auch selbst ansehen. Ich fand die Idee aber so grandios, dass ich nicht länger warten konnte, sie mit euch zu teilen.

Halti vor dem Kauf per App ausprobieren

Das HaltiDisplay wird über den hauseigenen Webshop in aktuell noch kleinen Stückzahlen verkauft und kostet 64,90 Euro. Zur Auswahl stehen mit Schwarz, Lila, Grün und Blau vier verschiedene Farben. Hinzu kommen noch 5,90 Euro Versandkosten, so dass ihr bei einem Endpreis von 70,80 Euro landet.

Ob das HaltiDisplay in eurer Stadt bereits funktioniert, könnt ihr vor dem Kauf in der Halti-App überprüfen. Die App finde ich bereits sehr gelungen, es können einfach Haltestellen und einzelne Linien gesucht und hinzugefügt werden. Ihr könnt ganz genau auswählen, was auf dem kleinen Display angezeigt wird.

Prinzipiell funktioniert Halti auch ohne zusätzliches Display und ist eine tolle Möglichkeit, die Abfahrtszeiten an einer gewünschten Haltestelle für bestimmte Linien anzuzeigen. Die App bietet sogar ein Homescreen-Widget, so dass ein schneller Blick auf das entsperrte iPhone-Display ausreicht.