Mini-Auto in Google Maps kann einfach angepasst werden

Vor einigen Wochen hat Google in seiner Maps-App und auf Apple CarPlay eine kleine Anpassung vorgenommen. Auf der Karte wird die eigene Position nicht mehr als einfacher Pfeil angezeigt. Stattdessen kommt ein kleines Auto zum Einsatz, das über die virtuelle Karte fährt.

In meinem Hyundai Kona haben das natürlich auch die Insassen auf der Rückbank mitbekommen und wollen seitdem immer mit Google Maps durch die Gegend navigieren, selbst wenn wir nur bis zum Supermarkt fahren. Was ich den Kids aber noch nicht gezeigt habe: Das Auto kann in den Einstellungen sogar konfiguriert werden.

Öffnet dazu einfach Google Maps und tippt oben auf euer Profilbild. Über dieses Menü gelangt ihr in die Einstellungen, wo ihr dann den Bereich „Meine Fahrzeuge“ öffnet. Hier könnt ihr dann den „Fahreravatar“ anpassen.

Hier stehen acht verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl, vom schnittigen Sportwagen bis hin zum Petro-Truck. Bei den meisten Fahrzeugen könnt ihr sogar eine Farbe auswählen und das Erlebnis so noch ein bisschen weiter individualisieren. Und wenn ihr gar keine Lust auf ein Mini-Auto auf der Karte habt, lässt sich alternativ wieder der Pfeil re-aktivieren.

Einige Google Maps Nutzer fahren mit McLaren F1 durch die Gegend

Und dann habe ich auf Social Media noch eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Einige Nutzer können in den oben genannten Einstellungen von Google Maps einen orangenen Formel-1-Flitzer von McLaren aktivieren und damit durch die Gegend navigieren.

Bisher habe ich genau diesen in meiner Google Maps Anwendung noch nicht entdecken können. Angeblich soll das Fahrzeug bis zum 23. November verfügbar sein, möglicherweise wird es schrittweise ausgerollt. Schaut doch einfach mal in eurer Google Maps Anwendung nach, ob ihr schon etwas entdecken könnt. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, für welches Mini-Fahrzeug ihr euch entschieden habt.