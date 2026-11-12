Google Gemini: KI-Assistent kommt auf CarPlay

Gerade im Auto und im Zusammenspiel mit der Navigation wünsche ich mir manchmal Siri AI. Insbesondere dann, wenn eine bereits aktive Route in Apple Karten angepasst werden soll und eine Tankstelle oder ein Bäcker entlang der Route gesucht wird. Das bekommt man so einfach nicht hin. Vielleicht sollte ich da noch einmal über den Tellerrand schauen…

Denn während Apple mit Siri AI weiterhin einen Bogen um die EU macht, hat Google seinen KI-Assistenten Gemini bereits in Google Maps integriert. Gemini erfüllt die oben bereits erwähnten Wünsche problemlos und kann Routen anpassen, auch um beispielsweise Autobahnen zu meiden.

Gemini-App bringt bestehende und neue KI-Konversationen ins Auto

Wenn ihr euch noch weiter mit Gemini unterhalten möchtet, dann könnt ihr das jetzt auch ganz gezielt tun. Google hat angekündigt, dass der Rollout der Gemini-App für Apple CarPlay begonnen hat. Der KI-Assistent kommt also als eigenständige App ins Auto.

Im Auto könnt ihr eine neue Konversation mit Gemini starten oder bereits auf eine bestehende Unterhaltung zurückgreifen, die ihr zuvor auf eurem iPhone oder einem anderen Gerät mit dem gleichen Account gestartet habt. Gemini kann dabei, wenn gewünscht, auch auf Daten aus Gmail oder eurem Google Kalender zugreifen.

Gemini ist längst nicht der erste KI-Assistent, der eine Unterstützung für CarPlay erhält. ChatGPT, Claude, Grok, Microsoft Copilot oder Perplexity sind bereits für das Display im Auto verfügbar. Prinzipiell ist auch Apple mit Siri AI und der neuen Siri-App mit dabei, nur eben nicht in Deutschland und dem Rest der EU.

Schreibt gerne in die Kommentare, auf welche CarPlay-Apps ihr nicht mehr verzichten könnt. Erst vor ein paar Tagen habe ich mich über die Sportschau-App gefreut, dank der ich während einer langen Autofahrt problemlos das Bundesliga-Radio nutzen konnte. Was ist euer Favorit?