Apple HomeView: So funktioniert die Gesichtserkennung

Apple hat sein neues Smart Display HomeView vorgestellt. Das Gerät soll bis zu sechs verschiedene Personen erkennen und ihnen ein personalisiertes Nutzungserlebnis bieten. Doch wie funktioniert die Gesichtserkennung, wenn HomeView anders als ein iPhone nicht auf Face ID setzt?

John Gruber von Daring Fireball hat dazu weitere Details veröffentlicht. Demnach reicht es nicht aus, dass die Kamera ein Gesicht erfasst: Die Erkennung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Nutzer und Nutzerinnen benötigen ein registriertes persönliches Gerät, das Apple Intelligence und die KI-Funktionen von Siri unterstützt. Außerdem muss sich dieses Gerät im heimischen WLAN befinden und vor Kurzem entsperrt worden sein. Gruber erklärt, warum Apple bei HomeView einen anderen Ansatz verfolgt als beim iPhone.

„Ihre erste Frage könnte lauten, wie diese Gesichtserkennung zur Identifizierung von Nutzern allein mit einer Center Stage-Kamera funktioniert, wo doch andere Produkte (wie insbesondere das iPhone Duo) das Entsperren allein über die Kamera nicht zulassen. HomeView verfügt nicht über Face ID. Ich habe danach gefragt, und Vertreter von Apple erklärten, dass zunächst einmal (zu Recht!) davon ausgegangen wird, dass Ihr Zuhause ein sicherer Ort ist. Damit Nutzer jedoch – per Stimme oder Gesicht – erkannt werden können, müssen sie über ein ‚registriertes persönliches Gerät‘ verfügen, das Apple Intelligence und Siri AI unterstützt; dieses Gerät muss sich im WLAN-Netzwerk des Hauses befinden und kürzlich entsperrt worden sein.“

iPhone oder iPad sind Pflicht

Welche Geräte als persönlicher Schlüssel für die Erkennung infrage kommen, konkretisiert Apple in einer Fußnote zur Pressemitteilung. Dort heißt es:

„Für persönliche Kontextanfragen ist ein gekoppeltes, Apple Intelligence-fähiges iPhone oder iPad erforderlich, auf dem die neueste Softwareversion läuft, wobei Siri AI aktiviert und auf eine unterstützte Sprache eingestellt sein muss.“

Damit sind die Voraussetzungen klarer: Das gekoppelte Gerät muss nicht nur die passende Hardware und Software mitbringen, sondern auch entsprechend eingerichtet sein. Eine Apple Watch reicht dafür nicht aus und gilt ausdrücklich nicht als registriertes persönliches Gerät für die Gesichtserkennung von HomeView.

HomeView kann ab sofort für 299 US-Dollar in den USA sowie in Australien, Kanada, Indien, Neuseeland und Großbritannien vorbestellt werden. Die Markteinführung ist für den 13. November geplant. Wer das Gerät nutzen möchte, sollte neben dem Smart Display also auch ein kompatibles iPhone oder iPad mit aktivierter Apple Intelligence und Siri AI einplanen. In Deutschland ist Apple HomeView bis auf weiteres nicht verfügbar.