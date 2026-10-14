Apple HomeView: So funktioniert die Gesichtserkennung

Apple hat sein neues Smart Display HomeView vorgestellt. Das Gerät soll bis zu sechs verschiedene Personen erkennen und ihnen ein personalisiertes Nutzungserlebnis bieten. Doch wie funktioniert die Gesichtserkennung, wenn HomeView anders als ein iPhone nicht auf Face ID setzt?
John Gruber von Daring Fireball hat dazu weitere Details veröffentlicht. Demnach reicht es nicht aus, dass die Kamera ein Gesicht erfasst: Die Erkennung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Nutzer und Nutzerinnen benötigen ein registriertes persönliches Gerät, das Apple Intelligence und die KI-Funktionen von Siri unterstützt. Außerdem muss sich dieses Gerät im heimischen WLAN befinden und vor Kurzem entsperrt worden sein. Gruber erklärt, warum Apple bei HomeView einen anderen Ansatz verfolgt als beim iPhone.
„Ihre erste Frage könnte lauten, wie diese Gesichtserkennung zur Identifizierung von Nutzern allein mit einer Center Stage-Kamera funktioniert, wo doch andere Produkte (wie insbesondere das iPhone Duo) das Entsperren allein über die Kamera nicht zulassen. HomeView verfügt nicht über Face ID. Ich habe danach gefragt, und Vertreter von Apple erklärten, dass zunächst einmal (zu Recht!) davon ausgegangen wird, dass Ihr Zuhause ein sicherer Ort ist. Damit Nutzer jedoch – per Stimme oder Gesicht – erkannt werden können, müssen sie über ein ‚registriertes persönliches Gerät‘ verfügen, das Apple Intelligence und Siri AI unterstützt; dieses Gerät muss sich im WLAN-Netzwerk des Hauses befinden und kürzlich entsperrt worden sein.“
iPhone oder iPad sind Pflicht
Welche Geräte als persönlicher Schlüssel für die Erkennung infrage kommen, konkretisiert Apple in einer Fußnote zur Pressemitteilung. Dort heißt es:
„Für persönliche Kontextanfragen ist ein gekoppeltes, Apple Intelligence-fähiges iPhone oder iPad erforderlich, auf dem die neueste Softwareversion läuft, wobei Siri AI aktiviert und auf eine unterstützte Sprache eingestellt sein muss.“
Damit sind die Voraussetzungen klarer: Das gekoppelte Gerät muss nicht nur die passende Hardware und Software mitbringen, sondern auch entsprechend eingerichtet sein. Eine Apple Watch reicht dafür nicht aus und gilt ausdrücklich nicht als registriertes persönliches Gerät für die Gesichtserkennung von HomeView.
HomeView kann ab sofort für 299 US-Dollar in den USA sowie in Australien, Kanada, Indien, Neuseeland und Großbritannien vorbestellt werden. Die Markteinführung ist für den 13. November geplant. Wer das Gerät nutzen möchte, sollte neben dem Smart Display also auch ein kompatibles iPhone oder iPad mit aktivierter Apple Intelligence und Siri AI einplanen. In Deutschland ist Apple HomeView bis auf weiteres nicht verfügbar.
Kommentare 8 Antworten
Da frage ich mich wirklich, wozu man HomeView benötigt. Dann kann ich auch alles direkt auf dem iPhone erledigen.
Vorausgesetzt Du wohnst nicht in der EU 😜
Wer denkt sich sowas aus? Wenn ich sowas nutzen wollte und dann jedes Mal wenn ich es nutzen will eine Fehlermeldung bekomme das ich gefälligst erstmal mein iPhone entsperren soll welches sich ggf. auch noch irgendwo anders im Haus oder der Wohnung befindet ist der Nutzen von dem Teil gleich 0.
Hätte man umgehen können wenn man Face ID verbaut hätte oder es einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display (Android-Nutzer wissen wovon ich rede) geben würde. Aber das hätte ja Geld gekostet.
Geht’s noch! D.h. Für die 6 Personen braucht man auch noch 6 iPhones, die man auch in der Wohnung immer mit rumschleppt.
Danke, verzichte.
Ich hoffe die EU macht noch wesentlich mehr Druck, damit Apple endlich mit diesen miesen Taktiken aufhört!
Andere Hersteller zeigen, dass es auch anders geht. Und das für einen deutlich kleineren Preis.
Also ich würde mal behaupten, es ist eher ungewöhnlich das in einen Haushalt wo so ein Apple Homeview einziehen würde, überhaupt auch ein privates Android Smartphone existieren würde.
Mein Sohn wird später nicht mal gefragt was für ein Smartphone er will, er bekommt ein iPhone und fertig. Denn ein Androiden könnte ich nicht so einfach von Unterwegs dann an der Bildschirmfreigabe was ändern oder eine App erlauben zu installieren, wenn es überhaupt geht wenn man als Erziehungsberechtigter nur ein iPhone hat und nicht extra ein Androiden für sowas noch spazieren tragen will.
Was Apple da aber abzieht, finde ich dennoch noch nicht richtig und damit meine ich nicht dass man für jede Person ein iPhone braucht, sondern dass man dieses iPhone auch noch daheim immer dabei haben muss und das eine Apple Watch nicht als persönliches Gerät zählt… das ist persönlicher als das iPhone. Meine Frau ist noch nie auf die Idee gekommen mal schnell meine Uhr beim Sport zu nutzen. Wenn sie aber bei ihrer Mutter anrufen will, ist es schon vorgekommen dass sie mein iPhone genommen hat, da es näher war als ihres.
Mir kommen die ganzen Meldungen seit gestern echt vor als hätten wir den 1. April.
Wer hat sich das Teil bei Apple eigentlich ausgedacht? 😀 Komplett an der Realität vorbei ohne FaceID. Ich muss also erst auf mein iPhone klotzen das sich dieses entsperrt um dann auf dem HomeView Teil arbeiten zu können? Das kannst dir nicht ausdenken.
So wie sich diese Meldungen lesen, ist es ein komplettes Bananen Produkt und reift beim Kunden.
Wow, da bin ich mal froh das Gen 1 bei uns nicht geben wird. Mein iPhone trage ich seit Jahren daheim schon nicht mehr mit mir rum.