Apple führt neues Icon für Apple Music ein

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Schwarz-Weiß statt Rot

Freddy1 Kommentar zu Apple führt neues Icon für Apple Music ein
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Freddy
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Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 1 Antwort

  1. Erinnert an das Gourmet-Restaurant „zum güldenen M“:
    Früher hat das ausgesehen, als ob man auf nem dauerhaften LSD-Trip wäre, heute erinnert das eher an die Langzeitfolgen des LSD-Konsums…

    Antworten

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