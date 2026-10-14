In der neusten Beta-Version von iOS 27.2 gibt es eine optische Änderung für Apple Music, die durchaus für Gesprächsstoff sorgen könnte. Während wir jahrelang an das rote Icon von Apple Music gewöhnt waren, verliert Apple Music jetzt die bekannte rote Farbe. Denn: Das Icon ist fortan nur noch in Schwarz-Weiß verfügbar.

Je nach gewähltem Modus unterscheidet sich die Darstellung: Ist das iPhone auf „Hell“ eingestellt, präsentiert sich das Logo auf weißem Hintergrund, im Dunkelmodus wechseln die Farben, sodass das Logo weiß und der Hintergrund schwarz ist.

Darüber hinaus passt Apple auch die Farbgebung in der App an, sodass die roten Elemente weichen. Stattdessen nutzt Apple für ausgewählte Symbole und Texte die Farbe Blau. Auch die Widgets auf dem Homescreen ändern ihre Farbe, denn fortan ist der Hintergrund schwarz statt rot, was darauf hindeutet, dass Apple einen Großteil des roten Brandings für den Musikdienst auslaufen lässt.