3-Jahres-Test: Lohnt sich die 80 % Akku-Grenze?

Ich bin da offen und ehrlich: Ich lade mein iPhone immer dann, wenn es notwendig ist. Oftmals kabellos, manchmal auch per Kabel. Mir ist zwar bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, den iPhone-Akku optimiert und schonend zu laden, doch darüber mache ich mir im Alltag nur selten Gedanken. Anders bei Juli Clover von MacRumors, die drei Jahre lang ihr iPhone immer nur bis maximal 80 Prozent aufgeladen hat. Ihre Erkenntnisse fassen wir gerne für euch zusammen, um zu sehen, ob sich das überhaupt lohnt.

Seit dem iPhone 15 Pro Max nutzt Clover Apples Akku-Grenze von 80 Prozent, um die Belastung für den Akku zu verringern und die Lebensdauer zu verlängern. Die neueste Erkenntnis: Das iPhone 17 Pro Max liegt nach 12 Monaten bei einer maximalen Kapazität von 97 Prozent. Im Vergleich dazu: Das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 15 Pro Max sind beide auf 94 Prozent gefallen.

Ein Grund dafür könnte das kabellose Laden sein, das durch Wärme und Hitze Ladeverluste aufweist. Die Testerin hat beim iPhone 17 Pro Max versucht, das kabelgebundene Laden vorzuziehen, was auch zu einem besseren Ergebnis geführt hat. Es ist aber davon auszugehen, dass auch andere Aspekte die höhere Kapazität begünstigen, zum Beispiel der bessere Prozessor oder die neue Kühlkammer.

Obwohl Clover die beiden älteren Modelle nur noch als Testgeräte benutzt, teilt sie die aktuellen Akkuwerte im Verlauf.

iPhone 15 Pro Max (36 Monate): 88 Prozent, 369 Ladezyklen

‌iPhone 16‌ Pro Max (24 Monate): 93 Prozent, 343 Ladezyklen

‌iPhone 17‌ Pro Max (12 Monate): 97 Prozent, 277 Ladezyklen

Reichen 80 Prozent Akku für den Alltag?

Wer immer nur bis 80 Prozent lädt, schont zwar den Akku, muss aber auch auf 20 Prozent Kapazität verzichten. Da das iPhone 17 Pro Max einen größeren Akku bietet, ist die Begrenzung verkraftbar. Obwohl der Akku meistens für einen Tag gereicht hat, war eine Powerbank ein ständiger Begleiter.

Clover führt den Test weiter, denn auch das neue iPhone 18 Pro Max ist schon auf 80 Prozent eingestellt, sodass wir ihren Bericht im September 2027 mit Spannung erwarten.

Leider gibt es bei diesem Test keinen Vergleich, wie ein iPhone mit gleicher Nutzung und ohne Ladegrenze abschneidet. Dennoch ist davon auszugehen, dass sowohl das 80-Prozent-Limit als auch das Laden per Kabel den iPhone-Akku schonen und so über einen längeren Zeitraum die maximale Kapazität besser erhalten bleibt.