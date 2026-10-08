3-Jahres-Test: Lohnt sich die 80 % Akku-Grenze?

Ich bin da offen und ehrlich: Ich lade mein iPhone immer dann, wenn es notwendig ist. Oftmals kabellos, manchmal auch per Kabel. Mir ist zwar bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, den iPhone-Akku optimiert und schonend zu laden, doch darüber mache ich mir im Alltag nur selten Gedanken. Anders bei Juli Clover von MacRumors, die drei Jahre lang ihr iPhone immer nur bis maximal 80 Prozent aufgeladen hat. Ihre Erkenntnisse fassen wir gerne für euch zusammen, um zu sehen, ob sich das überhaupt lohnt.
Seit dem iPhone 15 Pro Max nutzt Clover Apples Akku-Grenze von 80 Prozent, um die Belastung für den Akku zu verringern und die Lebensdauer zu verlängern. Die neueste Erkenntnis: Das iPhone 17 Pro Max liegt nach 12 Monaten bei einer maximalen Kapazität von 97 Prozent. Im Vergleich dazu: Das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 15 Pro Max sind beide auf 94 Prozent gefallen.
Ein Grund dafür könnte das kabellose Laden sein, das durch Wärme und Hitze Ladeverluste aufweist. Die Testerin hat beim iPhone 17 Pro Max versucht, das kabelgebundene Laden vorzuziehen, was auch zu einem besseren Ergebnis geführt hat. Es ist aber davon auszugehen, dass auch andere Aspekte die höhere Kapazität begünstigen, zum Beispiel der bessere Prozessor oder die neue Kühlkammer.
Obwohl Clover die beiden älteren Modelle nur noch als Testgeräte benutzt, teilt sie die aktuellen Akkuwerte im Verlauf.
- iPhone 15 Pro Max (36 Monate): 88 Prozent, 369 Ladezyklen
- iPhone 16 Pro Max (24 Monate): 93 Prozent, 343 Ladezyklen
- iPhone 17 Pro Max (12 Monate): 97 Prozent, 277 Ladezyklen
Reichen 80 Prozent Akku für den Alltag?
Wer immer nur bis 80 Prozent lädt, schont zwar den Akku, muss aber auch auf 20 Prozent Kapazität verzichten. Da das iPhone 17 Pro Max einen größeren Akku bietet, ist die Begrenzung verkraftbar. Obwohl der Akku meistens für einen Tag gereicht hat, war eine Powerbank ein ständiger Begleiter.
Clover führt den Test weiter, denn auch das neue iPhone 18 Pro Max ist schon auf 80 Prozent eingestellt, sodass wir ihren Bericht im September 2027 mit Spannung erwarten.
Leider gibt es bei diesem Test keinen Vergleich, wie ein iPhone mit gleicher Nutzung und ohne Ladegrenze abschneidet. Dennoch ist davon auszugehen, dass sowohl das 80-Prozent-Limit als auch das Laden per Kabel den iPhone-Akku schonen und so über einen längeren Zeitraum die maximale Kapazität besser erhalten bleibt.
Kommentare 30 Antworten
Ich habe mein iPhone 15 Pro Max knapp drei Jahre lang immer nur mit Kabel bis 80% geladen.
Jetzt ist es nach 402 Zyklen bei 87%.
Meine Frau hat ihr iPhone 15 Pro Max knapp drei Jahre lnag nur mit Kabel immer bis 100% geladen.
Jetzt ist es nach 430 Zyklen bei 87%.
Ich würde jetzt sagen, daß die 80% Ladegrenze eher gar nichts bringt. Mein vorheriges iPhone 11 (das normale fast gleich große wie jetzt das Pro Max) hatte ich anfangs immer drahtlos geladen und damit war der Akku schon nach einem Jahr bei 90%. Nachdem ich dann nur noch per Kabel geladen habe, war es dann zwei Jahre später erst bei 88%.
Die Informationen waren deutlich hilfreicher als die in dem Artikel darüber.
Dankeschön!
Was hilft der Äpfel mit Birnen Vergleich in dem Artikel? Nichts!
Wow, das war hilfreich. Ganz im Gegensatz zum Artikel. Danke!
Nach dem enttäuschenden Artikel hatte ich auf ein Kommentar wie dieses gehofft: kurz und informativ.
Deiner Aussage zur 80% Grenze kann ich mich nur anschließen. Es bringt quasi nix, aber das kabellose Laden zwingt den Akku deutlich schneller in die Knie.
Also Kabel dran und Laden bis voll ist (oder 95%).
Faszinierend, wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen. Ich habe auch ein iPhone 15 Pro Max, Ersteinsatz Oktober 2023, und habe nach 616 Zyklen noch 90% maximale Kapazität. Anfangs hatte ich auch die 80% Ladegrenze eingestellt und habs vor einem Jahr oder so, auf 90% geändert. Wenn ich Abends ins Bett gehe, wird’s auf dem Magsafepuck bis zum Aufstehen geladen. Gelegentlich schiebe ich tagsüber nochmal etwas Saft über eine Magsafe Powerbank nach. Via Kabel lade ich sehr selten.
Das sind echt interessante Werte. Gut die Art der Nutzung ist auch unterschiedlich, aber so eine großer Unterschied ist schon echt merkwürdig.
iPhone 17 pro
Nach 14 Monaten Nutzung, Lade induktiv jede Nacht voll auf, 217 Ladezyklen bis heute, Maximale Kapazität 99%
iPhone 15 Pro, 36 Monate, 527 Ladezyklen, 90%.
Geladen immer nur per Kabel, selten mit maximaler Ladeleistung, 80% Ladegrenze dauerhaft an.
MacBook Pro M1 Max nach knapp 5 Jahren immer nur bis 78% geladen: 96% Kapazität, allerdings auch nur 95 Ladezyklen da fast nur im Netzbetrieb.
Ich denke die Ladegrenze lohnt vor allem dann, wenn man das Handy tagsüber ans Kabel tut (zum Beispiel auf der Arbeit) um Ladezyklen zu sparen, ohne ständig bei 100% zu hängen. Ansonsten scheint es laut Artikel ja nix zu bringen (da fallen wohl die Ladezyklen stärker ins Gewicht)
iPhone 17pro Max- genau 2 Jahre alt. 80% Grenze an, Fast nur kabelloses laden.
319 Zyklen und 93%
Du meinst 1 Jahr?
iPhone 16 pro, seit September 25 nur zu 80% geladen, 436 Zyklen, ca 25% kabellos, ist jetzt bei 91% maximale Kapazität. 🤨
War von Apple Ersatz auf Garantie
Ich habe bei fast zwei Jahren noch 89 % bei 406 Ladezyklen – geladen zu 95% immer über Kabel – nur ganz selten kabellos.
Iphone 16Pro Max nutze ich
So ein Test kann nur dann Aussagekraft haben, wenn man mehrere identische Geräte (mehr als zwei pro Ladeart) identisch geladen und identisch verwendet werden. Dann sieht man möglicherweise einen Unterschied.
Rein physikalisch gibt es auch noch Unterschiede durch verschiedene Zelltechnologien…
Und es kommt auch auf die tatsächliche Kapazität an, die auch zwischen den Geräten streut. Jemand hatte hier mal ein Kurzbefehl erstellt, der aus den Log Daten auf dem iPhone die tatsächliche Kapazität im Verhältnis zur Akkugröße des eigenen Geräts ausgewertet hat. Das war bei mir immer ein anderer Wert als in den Systemeinstellungen
Kommt also im Großen und Ganzen das heraus, was viele vorher auch schon immer gesagt haben: „Ein reiner Akku-Mythos“.
Spannender ist eigentlich eher die Nutzung:
Also einfach nur ein herumliegendes iPhone, welches langsam via Kabel geladen wird. Oder ein iPhone, das täglich mehrmals mit aufwendigen Online-Spielen gequält wird – was nicht nur schön am Akku zieht, sondern durch Display und Modem zusätzlich massive Hitze auf den Akku bringt –, und ob es anschließend mittels Schnellladens weiter massiv gequält wird.
iPhone 17 pro Max, 225 Zyklen in 11 Monaten. Jede Nacht wird über MagSafe auf 100% geladen. Im Auto liegt es immer auf der Ladeschale. Bin total erstaunt über die heutige 100% maximale Kapazität der Batterie.
iPhone 16 Pro, 566 Zyklen in rund 22 Monaten
91 Prozent Maximale Kapazität
Immer induktiv, 100% am Abend/in der Nacht
Immer on top morgens und am Nachmittag/Abend während der Autofahrt, ebenfalls per Induktion
Wenn ich mir hier die Werte so anschaue…
Ich mache weiter so, einfach nicht drum kümmern
+1
Also mein 17 Pro Max wird ständig zwischendurch kabellos geladen (ohne 80% Grenze) und hat nach einem Jahr und 211 Ladezyklen immer noch 100%
Übliche Routine:
Morgens um 5:45 von der kabellosen Ladung genommen
6:15 (Hinweg) kabellos geladene KFZ Halterung (25min)
15:15 (Rückweg) kabellos geladene KFZ Halterung (25min)
22:30 auf die kabellose Ladung
Und bei allen „zwischendurch“ Fahrten, immer kabellose Ladung im KFZ
Auch mein letztes Telefon, dem iPhone 15 Pro Max, war nach circa zwei Jahren Nutzung und dem oben beschriebenen Ladeverhalten noch auf 96 %.
iPhone 16 Pro, seit 18 Monate am Start, 187 Zyklen und bei 100% Kapazität.
Ich lade meist im Auto oder an der Powerbank wenn es mal sein muss und immer schön 100%.
Mir waren schon damals beim 11er die Hinweis, wie man mit dem Akku im Idealfall umgeht, einfach nicht alltagsgerecht. Da sprach man noch davon nicht unter 20% zu entladen und nicht über 80% zu laden. Das wären dann 40% die man nicht sollte sollte – wie praktisch. Das Teil hat 5 Jahre gehalten, ohne das ich mich an die Hinweise gehalten habe und ging mit 75% Kapazität in Rente.
An den Monaten und Ladezyklen, sieht man aber auch das du kein Heavyuser bist, sonst hättest du mehr Ladezyklen. Ist auch Legitim aber das Spricht eben auch dafür, dass du wenig Anwendungen hast die den Akku massiv Belasten und da ist es dann eigentlich klar, dass du du nach 18 Monaten noch bei 100% Kapazität bist.
Als ich noch mit den iPhone gespielt habe (Diablo Immortal), konnte ich fast zusehen wie jeden Monat 1-2% an Kapazität verloren gingen. Mein bester Freund war die Steckdose oder die Powerbank zu diesen Zeitpunkt.
Seit ich das lasse und den Akku hab tauschen lassen (direkt bei Apple), bewegt sich meine Anzeige auch nicht mehr und das seit knapp 12 Monaten, sie sie bei 100%. Laden muss ich aber trotzdem täglich 1x.
iPhone 16 Pro Max, seit 25 Monaten optimiertes Laden, 578 Zyklen ausschließlich MagSafe bei 92% Kapazität
iPhone 17 knapp 13 Monate alt
428 Ladezyklen
95 Prozent Restkapazität
ausschließlich mit Kabel bis 80 Prozent geladen.
Mein iPhone 11 Pro hatte einen bescheidenen Akku, den ich damals noch nicht so einfach schonen konnte. Hab dann nach 5 Jahren das 16 Pro Max gekauft. Selten wird es drahtlos geladen, meist mit Kabel und nachladenden tagsüber bei spätestens 40/50% und bis maximal 80%
588 Zyklen und jetzt 90%. Glaube das hätte ohne die Grenze nicht besser ausgesehen
Schau mal mein Post, ausschließlich MagSafe, immer optimiertes laden, bei 92% bei 578 Zyklen, also siehst, kaum ein Unterschied
Bei meinem iPhone 15 Pro (Ersteinsatz Oktober 2023) welches nie kabellos geladen wurde sind es nach 820 Zyklen noch 90%
Am Anfang immer nur bis max. 80%
Im den letzten Monaten nur bis max. 90%
100% nur, wenn das iPhone selbst entschieden hat bis 100 zu laden.
iPhone 15Pro November 23
83% Ladung auf 90% mit Kabel
1254 Zyklen