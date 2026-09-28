xTool M2 ausprobiert: Lasern, gravieren, drucken

Ich habe meine ersten Gehversuche mit einem Laser gemacht, der nicht nur lasern, sondern auch gravieren und drucken kann. Der xTool M2 bietet nämlich eine bequeme Möglichkeit für Kreative und Bastler, direkt im eigenen Wohnzimmer einen Laser zu betreiben. Wie das aussieht, habe ich im Video festgehalten.

Warum mir der xTool M2 gut gefällt

Der xTool M2 ist einfach einfach. Ihr könnt ohne Vorwissen direkt loslegen und mit wenigen Handgriffen wirklich tolle Ideen zum Leben erwecken. In der entsprechenden Software stehen schon ziemlich viele Vorlagen bereit, sodass ihr aus einem Stück Holz zum Beispiel eine kleine Box bauen, diverse Muster ausschneiden oder einen Schlüsselanhänger lasern könnt.

Durch die verbauten Kameras erkennt der Laser das Werkstück automatisch und zeigt es in der Software an, damit ihr euer Muster perfekt ausrichten könnt. Den Rest erledigt die Maschine, wobei ihr je nach Werkstück die Stärke des Lasers auch mal testen müsst, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Besonders clever ist das Schnell-Wechselsystem, bei dem ihr den 10-Watt-Laser mit einem stärkeren Laser oder mit einem separat erhältlichen Druckmodul tauschen könnt. Das Geniale: Ihr bedruckt das Werkstück, wechselt das Modul und könnt es dann mit dem Laser gravieren oder ausschneiden. Ihr müsst nicht mehrere Maschinen besitzen, sondern könnt in einem Arbeitsdurchgang alles direkt im xTool M2 machen.

Es ist einfach schön anzusehen, wie der Laser durch Holz gleitet oder Papier ausschneidet. Darüber hinaus könnt ihr auch runde Werkstücke, zum Beispiel auch Thermobecher oder Tassen, gravieren, indem ihr die entsprechende Halterung in die Maschine einbaut. Das ist aber ebenfalls ein zusätzliches Zubehör.

Die Endergebnisse sind wirklich beeindruckend. Der Laser schneidet präzise, die Gravur sieht schön aus und der Druck ist je nach Material wirklich schön. Wer Zuhause eigene Ideen umsetzen möchte, kann nicht nur die zahlreichen Vorlagen nutzen, sondern auch eigene Muster, Bilder und mehr verwenden.

So teuer ist der xTool M2

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, allerdings ist der 10-Watt-Laser nicht das stärkste Modell, sodass besonders dickes Holz nicht geschnitten werden kann. Wer nur lasern und gravieren möchte, bekommt den xTool M2 gerade für nur 549 Euro statt 898 Euro. Das Set mit Druck- und Rund-Modul gibt es aktuell für 879 Euro statt 1.259 Euro.