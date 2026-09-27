Highlights der Woche: Was stellt Apple im Oktober noch vor?

Nachdem das iPhone 18 Pro auf dem Markt ist, warten viele Apple-Fans ungeduldig auf das faltbare iPhone Duo, das ja am 23. Oktober offiziell startet. Doch der Oktober könnte noch mehr bringen, denn Apple wird nachgesagt, dass es noch zahlreiche Smart Home Produkte in der Pipeline hat.

Ob Apple dafür ein eigenes Event in Cupertino auf die Beine stellt? Wohl kaum. Gut möglich, dass Apple jedoch in großen Städten kleine Veranstaltungen abhält, bei denen Journalisten, Medien und Influencer die Chance erhalten, einen ersten Blick auf die neuen Produkte zu werfen. Doch was stellt Apple im Oktober noch vor?

Ganz oben auf der Wunschliste steht das HomePad, also eine Art Steuerzentrale mit Display, Apple Intelligence, FaceTime und mehr. Darüber hinaus soll auch der HomePod mini ein Chip-Upgrade sowie neue Farben erhalten. Ergänzend hat Apple auch ein neues Apple TV 4K startbereit, das mehr Leistung bietet und Support für Siri AI und Apple Intelligence mitbringt.

Des Weiteren sind sowohl ein neues MacBook Pro, ein neuer iMac als auch ein iPad mini mit OLED-Display im Gespräch.

Ich bin dann mal weg

Bevor Apple die nächste Produktoffensive zündet, setze ich mich ein paar Tage nach Mallorca ab. Es wird Zeit, die Akkus aufzutanken, denn die letzten Wochen und Monate haben mir viel abverlangt. Der September ist eigentlich mein liebster Reisemonat, da es im Süden nicht mehr brüllend heiß ist, aber dennoch die Sonne scheint und das Meer warm ist. Doch beruflich bedingt ist im September nicht an Urlaub zu denken, denn hier sind zwei Termine fest eingeplant: die IFA in Berlin und Apples iPhone-Keynote. Hinzu kommt dann noch der Start der neuen Geräte.

Was sonst noch spannend war

Neu im Video

Neu im Hueblog

Wie gut ist die neue Philips Hue Gradient Signe Pendulum? Drüben im Hueblog könnt ihr einen ausführlichen Test mit den Vor- und Nachteilen lesen.