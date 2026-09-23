Der Mac mini war für mich immer ein „No-Brainer“, also ein Produkt, das ich gerne uneingeschränkt empfohlen habe. Das bleibt auch weiterhin so, allerdings fällt mir die Empfehlung nicht mehr so leicht, da Apple den Preis ordentlich angezogen hat. Und beim neuen Mac mini mit M6 und M5 Pro gibt es weitere Einschränkungen, auf die wir gerne aufmerksam machen wollen.

Während die Vorgänger-Modelle eine manuelle Aufrüstung des Speichers möglich machten, ist diese Option in den neuen Modellen nicht mehr verfügbar. Da der NAND-Speicher fest mit der Hauptplatine verlötet ist, lässt sich der neue Mac mini nicht mit mehr Speicher nachrüsten.

Das bestätigt die Webseite „Expand Mac mini„, die für den Vorgänger entsprechende Plug-and-Play-SSD-Module anbietet, um den Speicher deutlich günstiger als bei Apple aufzuwerten. „Wir werden weiter nach einer Möglichkeit suchen, aber eine Unterstützung für den M6 und den M5 Pro scheint nun unwahrscheinlich“, hieß es in einem Blogbeitrag.

SSD im Mac mini ist langsamer

Interessant: Beim Mac mini mit M1, M2 und M2 Pro war der Speicher ebenfalls fest verlötet. Der Mac mini mit M4 und M4 Pro lässt sich hingegen manuell aufrüsten, sodass dieses Modell eine Ausnahme darstellt. Gleichzeitig zeigt ein Speed-Test, dass das Basismodell mit 256-GB-Speicher langsamer ist, da Apple jetzt auf zwei 128-GB-Chips statt auf einen einzelnen Chip setzt. Diese Einschränkungen gibt es bei den Modellen mit 512-GB-Speicher nicht. Aber: Im Vergleich zum Vorgänger ist das Basismodell trotzdem schneller.

So teuer ist der Mac mini

Der Mac mini mit M6 startet ab 1.049 Euro, während der Mac mini mit M5 Pro erst ab 1.999 Euro startet. Im Vergleich zu den Vorgängern ist das ein happiger Aufpreis. Und wer mehr RAM oder Speicher möchte, muss noch einmal tief in die Tasche greifen. Wer Geld sparen möchte, sollte sich unbedingt die Vorgänger ansehen, die oftmals deutlich günstiger sind.