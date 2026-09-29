Amazon bietet alle Kindle-Modelle zum Sonderpreis an

Solltet ihr zwischendurch das eine oder andere eBook verschlingen, dann dürftet ihr schnell festgestellt haben, dass iPhone und iPad zwar geeignete, aber nicht die besten Kandidaten sind. Auf den spiegelfreien E-Ink-Displays macht das Lesen einfach deutlich mehr Spaß. Zu den Vorreitern in diesem Bereich gehört Amazon mit dem Kindle. Bereits vor dem Start der Prime Deal Days bekommt ihr alle Modelle deutlich günstiger. Es ist der erste Sale nach der Preiserhöhung im August – und wir sind ungefähr wieder auf dem Niveau der letztjährigen Black Friday Angebote. Wir verschaffen euch einen Überblick.
Der klassische Kindle: Alle wichtigen Features zum kleinen Preis
Ein neues Modell steht in den Startlöchern, das aktuelle Modell bekommt ihr derzeit besonders günstig. Mit Werbeeinblendungen auf dem Lockscreen zahlt ihr nur 89,99 Euro, ohne Werbung liegt der Preis bei 99,99 Euro. Es stehen zwei verschiedene Gehäusefarben zur Auswahl. Der Kindle bietet ein beleuchtetes und 6 Zoll großes Display und ist besonders handlich und leicht.
- Der leichteste und kompakteste Kindle – Jetzt mit hellerem Frontlicht auf höchster Stufe, höherem Kontrast und schnellerem Umblättern für ein...
- Ganz einfach lesen, bei allen Lichtverhältnissen – Mit dem blendfreien 6-Zoll-Bildschirm mit Dunkelmodus und anpassbarem Frontlicht (jetzt...
Der Kindle Paperwhite: Einige nette Extras
Für einen Aufpreis von rund 50 Euro könnt ihr alternativ auch zum Kindle Paperwhite greifen. Der etwas bessere eBook-Reader bietet nicht nur ein größeres Display, sondern vor allem auch verschiedene Weißtöne und ein wasserdichtes Design. Das macht vor allem abends, im Urlaub, am Pool und in der Badewanne einen entscheidenden Unterschied. Alternativ könnt ihr auch zur Signature Edition greifen, die zusätzlich kabelloses Laden, eine automatische Anpassung der Beleuchtung und mehr Speicherplatz bietet.
- Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 % schneller.
- Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut lesbaren Text, jederzeit und überall.
- Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 % schneller.
- Ein noch besseres Leseerlebnis – Die Signature Edition verfügt über ein Frontlicht mit automatischer Anpassung, kabelloses Aufladen und 32 GB...
Der Kindle Colorsoft: Für bunte Bücher interessant
Solltet ihr Comics, Mangas oder andere Bücher mit bunten Zeichnungen lesen, dann ist der Kindle Colorsoft für 199,99 Euro das Gerät eurer Wahl. In der Signature Edition gibt es nicht nur Werbefreiheit, sondern auch alle Features des Kindle Paperwhite und eben ein farbiges E-Ink-Display. Mit der Brillanz von iPhone und iPad ist das nicht zu vergleichen, im direkten Duell mit den schwarz-weißen Displays der anderen Kindle-Modelle aber durchaus ein erheblicher Unterschied.
- Farbenfrohes Lesen – Das neue 7-Zoll-Colorsoft-Display mit seinem hohen Kontrast sorgt für angenehmes Lesen, und die wie auf Papier gedruckt...
- Lass deine Seiten bunt strahlen – Mit Markierungen für deine Lieblingsabschnitte in gelb, orange, blau und rosa.
Kommentare 4 Antworten
So renommiert die Kindles sind, so haben Sie doch – zumindest für mich – gravierende Mängel.
1. Die starre Verknüpfung mit dem Amazon-eigenen Shop und die resultierenden Hindernisse
2. Die Größe
Ein offenes System, das ohne Zwang aus diversen Quellen leicht zu füllen ist und eine Größe, die in jede Hosentasche passt. Mein Kindle Voyage verstaubt jedenfalls seit langer Zeit in der Schublade.
Dafür hat ein XTEINK X3 E-Reader Einzug gefunden. Kleiner als eine iPhone 4, dünner als ein Taschenrechner, 259 ppi scharfer Bildschirm, bis zu 256 GB RAM über SD-Karte – und nur 58g leicht. Liest TXT, EPUB, MOBI, PDF, PNG. Wer ein paar Euro mehr hinlegt, bekommt den X4 Pro mit Touchdisplay und Nachtlicht. Die o.g. E-Reader passen in jede Hemdtasche und haften sogar an der iPhone-Rückseite per MagSafe.
Mit dem Crosspointreader kann man in 10 min. ein deutsches und optimiertes System aufspielen, das wesentlich mehr Möglichkeiten als jeder Kindle bietet. Ich möchte nie wieder so einen Kindle-Klotz tragen oder halten müssen.
Nur ein gejailbreakter Kindle ist ein guter Kindle 😅… wie mein Vorposter es auch schon geschrieben hat: das geschlossen System ist zwar bequem, ist aber ein goldener Käfig. Hardwareseitig liefert Amazon wirklich super ab – aber dieser Lock-in das will ich selber nicht und kann es auch nicht guten Gewissens empfehlen. Der Jailbreak ist allerdings dahingehend ein guter Mittelweg, da man trotz allem weiterhin Zugang zu den Amazon exklusiven Büchern hat und sonst von außen den Reader beladen kann.
Ich kann nur für Kobo plädieren, da diese nicht firmwareseitig wie die Tolinos ebenso eingesperrt sind, so dass man alternative Software, wie KOReader darauf installieren kann. Kann man bei Tolinos ja nur die Hörbücher abspielen, die man beim jeweiligen Partner gekauft hat. Was ebenso eine absolute Frechheit ist.
Selber habe ich auch einen XSTEINK X4 und X4 Pro und muss sagen, dass ich in diese neue Geräteklasse sehr verliebt bin. Sehr portabel, immer dabei und definitiv besser als doom scrolling.
Alles halb so wild mit dem Kindle, auch ohne zu jailbreaken. Nutze einfach Calibre und schon kann ich ihn mit allem füttern 😉
Das sehe ich auch so, über 90 % meiner Bücher sind nicht von Amazon.
Im Calibre rüber geschoben, fertig nie ein Problem gehabt.