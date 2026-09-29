Amazon bietet alle Kindle-Modelle zum Sonderpreis an

Solltet ihr zwischendurch das eine oder andere eBook verschlingen, dann dürftet ihr schnell festgestellt haben, dass iPhone und iPad zwar geeignete, aber nicht die besten Kandidaten sind. Auf den spiegelfreien E-Ink-Displays macht das Lesen einfach deutlich mehr Spaß. Zu den Vorreitern in diesem Bereich gehört Amazon mit dem Kindle. Bereits vor dem Start der Prime Deal Days bekommt ihr alle Modelle deutlich günstiger. Es ist der erste Sale nach der Preiserhöhung im August – und wir sind ungefähr wieder auf dem Niveau der letztjährigen Black Friday Angebote. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Der klassische Kindle: Alle wichtigen Features zum kleinen Preis

Ein neues Modell steht in den Startlöchern, das aktuelle Modell bekommt ihr derzeit besonders günstig. Mit Werbeeinblendungen auf dem Lockscreen zahlt ihr nur 89,99 Euro, ohne Werbung liegt der Preis bei 99,99 Euro. Es stehen zwei verschiedene Gehäusefarben zur Auswahl. Der Kindle bietet ein beleuchtetes und 6 Zoll großes Display und ist besonders handlich und leicht.

Angebot Amazon Kindle (neueste generation) – Der leichteste und kompakteste Kindle, mit... Der leichteste und kompakteste Kindle – Jetzt mit hellerem Frontlicht auf höchster Stufe, höherem Kontrast und schnellerem Umblättern für ein...

Ganz einfach lesen, bei allen Lichtverhältnissen – Mit dem blendfreien 6-Zoll-Bildschirm mit Dunkelmodus und anpassbarem Frontlicht (jetzt...

Der Kindle Paperwhite: Einige nette Extras

Für einen Aufpreis von rund 50 Euro könnt ihr alternativ auch zum Kindle Paperwhite greifen. Der etwas bessere eBook-Reader bietet nicht nur ein größeres Display, sondern vor allem auch verschiedene Weißtöne und ein wasserdichtes Design. Das macht vor allem abends, im Urlaub, am Pool und in der Badewanne einen entscheidenden Unterschied. Alternativ könnt ihr auch zur Signature Edition greifen, die zusätzlich kabelloses Laden, eine automatische Anpassung der Beleuchtung und mehr Speicherplatz bietet.

Angebot Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem... Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 % schneller.

Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut lesbaren Text, jederzeit und überall.

Angebot Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (neueste Generation) – Unser schnellster... Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 % schneller.

Ein noch besseres Leseerlebnis – Die Signature Edition verfügt über ein Frontlicht mit automatischer Anpassung, kabelloses Aufladen und 32 GB...

Der Kindle Colorsoft: Für bunte Bücher interessant

Solltet ihr Comics, Mangas oder andere Bücher mit bunten Zeichnungen lesen, dann ist der Kindle Colorsoft für 199,99 Euro das Gerät eurer Wahl. In der Signature Edition gibt es nicht nur Werbefreiheit, sondern auch alle Features des Kindle Paperwhite und eben ein farbiges E-Ink-Display. Mit der Brillanz von iPhone und iPad ist das nicht zu vergleichen, im direkten Duell mit den schwarz-weißen Displays der anderen Kindle-Modelle aber durchaus ein erheblicher Unterschied.