Apple plant angeblich Event am 13. Oktober

In der Gerüchteküche geht es aktuell mal wieder richtig heiß her. Apple TV und HomePod mini sollen aktualisiert werden, das MacBook Pro und das iPad mini sollen einen OLED-Bildschirm erhalten und dann wäre da ja noch das erste Smart Home Display von Apple. Nennen wir es einfach mal HomePad. Wie wird Apple das alles vorstellen?

Mit dem HomePad wird Apple eine ganz neue Produktkategorie betreten und will diese mit einem perfekt angepassten Interface ordentlich umkrempeln. Ich persönlich halte es für wenig wahrscheinlich, dass so ein Produkt nur in einer einfachen Pressemitteilung präsentiert wird. Nun hat sich Apple-Guru Mark Gurman genau zu diesem Thema zu Wort gemeldet: Er geht davon aus, dass Apple am 13. Oktober ein Event plant, um sein erstes Smart Home Display der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

Bisher noch keine Einladungen für ein Apple-Event am 13. Oktober

Nur eine Sache macht mich dabei mittlerweile stutzig: Apple hat noch keine Medienvertreter zu einem Event am 13. Oktober eingeladen, zumindest ist dahingehend noch nichts durchgesickert. Eine öffentliche Ankündigung auf der Apple-Webseite fehlt natürlich auch noch.

Üblicherweise verschickt Apple diese Einladungen zwei Wochen vor einem Event. Die Einladungen für die iPhone-Keynote am 9. September 2026 wurden beispielsweise am 26. August 2026 verschickt, also genau 14 Tage zuvor.

Aber fällt das Event dieses Mal vielleicht etwas kleiner aus? Das letzte Apple-Event im Oktober fand am 30. Oktober 2023 (Ortszeit) statt und wurde genau eine Woche vorher angekündigt. Apple hätte also noch ein paar Tage Zeit, um genau diesen Zeitplan auch in diesem Jahr einzuhalten.

Nur eine Sache ist absolut sicher: Sollte es ein kleines oder großes Event geben, dann sind wir natürlich mit einem Live-Ticker für euch dabei – so dass ihr keine Neuigkeit aus Cupertino verpasst.