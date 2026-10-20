Aqara Outdoor Smart Plug H2: Wasserfester Zwischenstecker mit Matter over Thread

Zwischenstecker beziehungsweise Smart Plugs mit Matter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, auch für den Außenbereich. Gerade dort setzen die meisten Modelle allerdings auf WLAN. Das ist einfacher und günstiger, aber nicht unbedingt besser. Wer auf Thread setzt, wünscht sich vielleicht im Außenbereich einen Smart Plug, der auch als Thread Repeater arbeitet, um andere Geräte mit einem stabilen Signal zu versorgen.

Genau hier kommt der neue Aqara Outdoor Smart Plug H2 ins Spiel. Der Zwischenstecker gehört zu den wenigen Matter-Produkten seiner Art, die mit Matter over Thread ins Smart Home eingebunden werden können. Ab sofort könnt ihr das wetterfeste Gadget für 32,99 Euro bei Amazon bestellen.

Die Funktionalität müssen wir in diesem Fall nicht sonderlich groß erklären. Der IP44 zertifizierte Aqara Outdoor H2 kann angeschlossene Geräte ein- und ausschalten. Zudem wird der Energieverbrauch gemessen und kann auch für Automatisierungen verwendet werden. In den Einstellungen über die Aqara-App kann zudem ein kleines Statuslicht konfiguriert werden.

Ikea unterbietet den Preis des Aqara Outdoor Smart Plug H2 deutlich

Alternativ zu einer direkten Verbindung per Matter over Thread kann der Aqara Outdoor Smart Plug H2 auch per Zigbee mit einem Aqara-Hub verbunden werden. In diesem Fall werden einige zusätzliche Funktionen freigeschaltet, zum Beispiel eine spezielle Standby-Funktion. Wenn angeschlossene Geräte über 30 Minuten weniger als 3 Watt Leistung beziehen, kann der Smart Plug automatisch ausschalten.

Gerade für Matter over Thread ist der neue Smart Plug von Aqara eine prima Wahl – wenn da nicht ausgerechnet der wohl einzige Konkurrent wäre. Auch Ikea Tofsmygga setzt auf Matter over Thread. Im schwedischen Möbelhaus kostet der Smart Plug aber gerade einmal 12,99 Euro. Da fallen selbst die Versandkosten nicht ins Gewicht, falls ihr keinen Ikea in der Nähe haben solltet…

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