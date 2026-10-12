Heizkörper-Thermostat von Meross: Satter Aufpreis für Thread

Der Winter kommt und da dürften smarte Thermostate am Heizkörper nicht schaden. Gerade bei der klassischen Heizung machen sie wirklich einiges aus – ihr bekommt nicht nur ein Plus an Komfort, sondern könnt auch noch Energie sparen. Passendes Zubehör gibt es von verschiedenen Herstellern, einer davon ist Meross.

Der asiatische Hersteller hatte in der Vergangenheit bereits ein Heizkörper-Thermostat im Angebot, das eine Verbindung zu Amazon Alexa, Google Home und Apple Home herstellen konnte. Allerdings war zum Betrieb ein eigener Hub erforderlich. Das entfällt bei der neuen Generation, die per Matter over Thread mit einem Thread Border Router eurer Wahl gekoppelt werden kann – also etwa einem Apple TV 4K oder HomePod (mini).

Optisch hat sich bei der neuen Generation quasi nichts verändert, dafür wurde allerdings an der Preisschraube gedreht. Das neue Heizkörper-Thermostat von Meross mit Matter over Thread soll 64,99 Euro kosten, sobald es verfügbar ist. Ein 3er-Pack ist bereits für 169,99 Euro gelistet. Zum Vergleich: Der Vorgänger ist bei Amazon inklusive Hub für 39,99 Euro gelistet.

Laut eigenen Angaben hat Meross beim neuen Matter-Modell die Struktur rund um das Gewinde verstärkt und die Genauigkeit der Temperaturerkennung verbessert. Aufpassen müsst ihr bei der Ausrichtung der Heizkörper-Thermostate, denn das Display befindet sich quasi im „Deckel“ des Zylinders. Bei meinen Heizkörpern wäre die Anzeige so nicht sichtbar.

Meross Heizungsthermostat Matter Over Thread INTELLIGENT ENERGIE SPAREN – Fenster-Offen-Erkennung & Heizverlauf: Erkennt das thermostat heizung smart einen plötzlichen Temperaturabfall beim...

APP- UND SPRACHSTEUERUNG – Steuerung über Apple Home, Alexa oder Google Assistant (Matter). Die Meross-App verbindet sich per Bluetooth in der...

Heizkörper mit Matter over Thread gibt es auch günstiger

Eine deutlich attraktivere Variante gibt es meiner Meinung nach von Eve Home. Die Vorgänger-Generation des Eve Thermo, ebenfalls mit Matter over Thread ausgestattet, wird bei tink.de im 3er-Pack für 119,95 Euro verkauft. Der Gutschein EVE10 reduziert den Preis um 10 Euro, so dass ihr pro Stück nur 36,65 Euro bezahlt. Das ist aus meiner Sicht der deutlich bessere Deal.