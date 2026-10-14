Spannende Details zum neuen Apple HomeView

Obwohl das neue Apple HomeView vorerst nicht in der EU und damit auch nicht in Deutschland startet, möchten wir euch die Details zum neuen Smart-Home-Display nicht vorenthalten.

So dunkel wie noch nie

Wer Apple HomeView auf dem Nachttisch im Schlafzimmer nutzen will, profitiert von der sehr geringen Displayhelligkeit, da Apple den Bildschirm auf nur 0,3 Nits herunterregeln kann. Das 7-Zoll-Display passt die Helligkeit automatisch an und kann in hellen Räumen auf bis zu 500 Nits steigen. True Tone hilft zudem dabei, dass sich der Bildschirm besser an wechselndes Umgebungslicht anpasst. iPhone und Apple Watch können aktuell auf maximal 1 Nit herunterfahren, sodass HomeView die bisher niedrigste Displayhelligkeit erreicht.

Apple HomeView hat keinen App Store

Natürlich sind verschiedene Apple-Apps direkt auf dem Gerät vorinstalliert, darunter Apple Music, Apple Podcasts, Kalender, FaceTime, Nachrichten und mehr. Dennoch wird es auch Audio- und Video-Apps von Drittanbietern geben, allerdings gibt es keinen App Store, aus dem sich Apps einfach installieren lassen. Stattdessen kommt ein CarPlay-ähnliches System zum Einsatz, bei dem Apps von Drittanbietern von einem verbundenen iPhone oder iPad übertragen werden. Für CarPlay entwickelte Audio-Apps wie Spotify und Audible funktionieren ebenfalls auf dem HomeView.

HomeView mit Wandmontage ist teurer und bietet weniger Sound

Während das Tischmodell über zwei speziell entwickelte Vollbereichslautsprecher im Display sowie einen nach unten gerichteten Tieftöner und zwei Passivradiatoren verfügt, muss das Modell mit Wandmontage auf die zusätzliche Lautsprecherhardware im Sockel verzichten. Dennoch unterstützen beide Modelle Spatial Audio.

Apple lässt beim Modell zur Wandmontage einfach den Sockel weg und verkauft eine passende Halterung separat. Daraus resultiert, dass das Wandmodell teurer wird, denn die Halterung kostet zwischen 60 und 130 US-Dollar.

Power Mount USB-C-Wandanschluss (59,95 US-Dollar) : Die USB-C-Halterung stammt von Schneider Home und ist laut Apple für die Selbstmontage vorgesehen. Sie wird mit einem Standard-USB-C-Kabel an ein Netzteil angeschlossen, das der Nutzer ebenfalls selbst bereitstellen muss. Es ist ein Netzteil mit einer Leistung von mindestens 20 Watt erforderlich.

: Die USB-C-Halterung stammt von Schneider Home und ist laut Apple für die Selbstmontage vorgesehen. Sie wird mit einem Standard-USB-C-Kabel an ein Netzteil angeschlossen, das der Nutzer ebenfalls selbst bereitstellen muss. Es ist ein Netzteil mit einer Leistung von mindestens 20 Watt erforderlich. Power Mount AC Wired (79,95 US-Dollar) : Die AC-Wired-Halterung nutzt die Stromversorgung über die Wand, sodass kein Kabel sichtbar ist. Apple empfiehlt, die Installation von einem zugelassenen Elektriker durchführen zu lassen, und bietet in Zusammenarbeit mit ADT Installationsdienste an.

: Die AC-Wired-Halterung nutzt die Stromversorgung über die Wand, sodass kein Kabel sichtbar ist. Apple empfiehlt, die Installation von einem zugelassenen Elektriker durchführen zu lassen, und bietet in Zusammenarbeit mit ADT Installationsdienste an. Power Mount PoE Wired (129,95 US-Dollar) : Die fest verdrahtete Power-over-Ethernet-Halterung ist derzeit nicht verfügbar. Apple empfiehlt, später erneut nach der Verfügbarkeit zu sehen. Hierfür ist eine PoE-Verkabelung im Haus erforderlich.

: Die fest verdrahtete Power-over-Ethernet-Halterung ist derzeit nicht verfügbar. Apple empfiehlt, später erneut nach der Verfügbarkeit zu sehen. Hierfür ist eine PoE-Verkabelung im Haus erforderlich. Keine Halterung: Es besteht die Möglichkeit, die wandmontierte Version ohne zusätzliche Hardware zu erwerben. Vermutlich werden Zubehörhersteller irgendwann Befestigungslösungen anbieten, doch derzeit ist Apple der einzige Anbieter einer Halterung.

Wir fliegen nach London

Uns wurmt es natürlich auch, dass HomeView nicht in Deutschland startet. Als Apple-Blog scheuen wir aber keine Kosten und Mühen und werden uns zum Verkaufsstart nach London begeben, um Apple HomeView zu kaufen. Auch wenn nur englische Sprachbefehle möglich sind, möchten wir euch das neue Gerät im Detail vorstellen.