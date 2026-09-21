Mac mini: Die neue 2026er-Generation startet morgen

Rund um den iPhone-Launch, die neuen Apple Watch Modelle und die AirPods der fünften Generation ist es fast in Vergessenheit geraten, dass Apple am morgigen Dienstag ja auch noch zwei neue Macs ins Rennen schickt. Bestellt werden können der neue Mac mini und der Mac Studio bereits seit August, die Auslieferung war seitdem für den 22. September deklariert.

Einige ausgewählte Medien hat Apple bereits vorab mit Testgeräten ausgestattet. Wir haben uns in der Pressewelt umgesehen und konzentrieren uns dabei vor allem auf den kleinen Mac mini mit M6-Chip. Auf MacLife findet ihr auch einen ausführlichen Bericht zum Mac mini mit M5 Ultra, den Kollegen wurde allerdings ein Testgerät im Wert von 14.079 Euro gestellt. Vielleicht nicht ganz das, was demnächst auf eurem Schreibtisch steht.

Der „normale“ Mac mini startet bei 1.049 Euro und dürfte schon eher das sein, was man in seinen Alltag einbaut. Aber wie schlägt sich die neue Generation in der Praxis?

Apple Mac mini mit Apple M6 Chip - Silber KLEINER ALLESKÖNNER – Der Mac mini ist ein Desktop-Computer mit unglaublicher Power auf kleinstem Raum. Und einem M6 Chip, der KI Fähigkeiten auf...

M6 CHIP – Mit dem M6 Chip und seiner CPU der nächsten Generation fühlt sich alles, was du auf dem Mac mini machst, reaktionsschneller an. KI...

Die ersten Pressestimmen zum neuen Mac mini M6

Wired: Beispiellose Leistung in einem winzigen Gehäuse. Für seine Größe bietet es ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis. Deutliche Leistungssteigerungen bei der KI. Gute Anschlussauswahl mit Unterstützung für zwei 5K-Monitore. Teureres Einstiegsmodell. Kein SD-Kartensteckplatz. 16 GB reichen für agentische KI nicht aus. (Testbericht lesen)

Gizmodo: Schauen wir uns mal den Preis und die Leistung anderer kleiner Computer an, die es auf dem Markt gibt. Mehrere Firmen haben neue Mini-PCs der Mittelklasse auf den Markt gebracht, und alle leiden unter der anhaltenden „RAMpocalypse“. Wir haben kürzlich den Geekom A9 Max für 2.300 Dollar getestet – einen Mini-PC mit einer soliden Anzahl an Anschlüssen, dessen Leistung aber weit hinter der von Apple zurückbleibt. (Testbericht lesen)

CNET: In unseren Anwendungs-Benchmarks zeigte der M6 Mini bei den Geekbench 6- und Cinebench 2024-Tests eine herausragende Single-Core-Leistung und ließ dabei erneut den M5 Pro sowie die M5-MacBooks und Windows-Konkurrenten hinter sich. Der M5 Pro Mini nutzte seine zusätzlichen CPU-Kerne gut aus und schlug den M6 Mini im Geekbench 6-Multicore-Test, blieb aber überraschenderweise im Multicore-CPU-Test von Cinebench 2024 hinter dem M6 Mini zurück. (Testbericht lesen)

Der Mac mini M6 im Video