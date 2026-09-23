DJI Neo 3: Neue Version der Mini-Drohne kündigt sich an

Erst vor ein paar Wochen haben wir euch mit dem DJI Romo P2 den aktuellen Saug- und Wischroboter des Drohnen-Herstellers vorgestellt. Er kratzt derzeit knapp an der 1.000-Euro-Marke und punktet im Testbericht mit einer hervorragenden Hinderniserkennung. Nun scheint die nächste neue Drohne vor dem Launch zu stehen, denn es tauchen vermehrt Informationen zur DJI Neo 3 auf.

Die DJI Neo ist eine kleine Mini-Drohne, die auch ohne „Führerschein“ geflogen werden kann. Sie unterstützt praktische Voreinstellungen und erkennt Gesten, so dass Aufnahmen prinzipiell auch ohne Controller oder App auf dem Smartphone möglich sind. Wie einfach das funktioniert, habe ich ja bereits auf YouTube für euch festgehalten. Schaut gerne noch mal rein:

Das ist bisher über die DJI Neo 3 bekannt

Nun steht anscheinend der Nachfolger in den Startlöchern. Auf Social Media sind jedenfalls Bilder der Verpackung aufgetaucht, genauer gesagt der DJI Neo 3 in der Fly More Combo. Hier ist neben der Drohne selbst einiges an Zubehör enthalten, unter anderem ein Ladegerät für drei Akkus. Aber auch eine neue Fernbedienung, die DJI RC Mini. Mit den kleinen Abmessungen und dem 1,97 Zoll großen Display ist diese Fernbedienung wohl wie gemacht dafür, in der Jacken- oder Hosentasche mitgenommen zu werden.

Weitere Details stammen aus einem Dokument einer chinesischen Zulassungsbehörde. Dort wird das Gewicht der Drohne mit 192,7 Gramm angegeben. Das sind rund 40 Gramm mehr als noch bei der zweiten Generation. Damit liegt man weiterhin unter der Grenzen von 250 Gramm, womit für die DJI Neo 3 weiterhin kein Drohnenführerschein notwendig ist. Wie bei allen Drohnen mit Kameras ist nur eine Registrierung mitsamt „Kennzeichen“ als Aufkleber oder Plakette verpflichtend.

Da ich bereits viel Freude mit dem Vorgänger hatte, bin ich natürlich gespannt, was die nächste Generation noch alles auf dem Kasten haben wird. Sobald es offizielle Informationen zur DJI Neo 3 gibt, gibt es definitiv noch eine weitere News auf unserem Blog.