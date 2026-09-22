70mai stellt zwei neue Dashcams mit 4K für vorne und hinten vor

70mai, bekannt für seine intelligenten Dashcams, erweitert sein Sortiment um eine neue Produktreihe: die A900-Serie. Angeführt wird sie vom Topmodell 70mai Dashcam 4K A900 Ultra, dem sich die schlankere Variante 70mai Dashcam 4K A900 als preisbewusstere Alternative anschließt. Beide Geräte setzen auf gestochen scharfe 4K-Auflösung, ausgeklügelte Bildverarbeitung sowie mobile Vernetzung.

Wer im Ernstfall verwertbares Videomaterial braucht, ist auf Präzision angewiesen. Deshalb verbaut 70mai in der A900 Ultra sowohl vorne als auch hinten je einen Sony-Bildsensor der STARVIS-2-Reihe, wodurch Front- und Heckaufnahmen gleichermaßen in nativer 4K-Qualität entstehen. Selbst filigrane Details wie Nummernschilder oder Verkehrszeichen lassen sich dadurch zuverlässig erkennen. Für Ausgewogenheit bei Gegenlicht oder Dämmerung sorgt die Smart-HDR-Funktion, während sich Farbgebung und Kontrast individuell justieren lassen.

Auch wenn das Auto geparkt ist, hört die Arbeit der Kamera nicht auf. Der Smart Parking Guardian Mode 2.0 verbindet KI-gestützte Bewegungserkennung mit einer Kollisionserfassung auf beiden Kanälen inklusive Vorabaufzeichnung sowie Zeitraffer-Videos. Mit einem Standby-Verbrauch von nur 5 Milliampere schont das System dabei spürbar die Autobatterie. Wer noch längere Überwachungszeiten benötigt, kann auf das optionale 70mai Battery Pack Mini zurückgreifen und die Wachsamkeit so auf bis zu 30 Tage ausdehnen. Ist der Halter unterwegs, erlauben 70mai 4G Cloud+ 2.0 zusammen mit dem passenden 4G Hardwire Kit den Fernblick per App – inklusive gepufferter Notfallaufnahmen, die bis zu 190 Sekunden vor und 30 Sekunden nach einem Vorfall festhalten und bei Bedarf automatisch in die Cloud wandern.

Die A900 als zugängliche Alternative

Neben dem Ultra-Flaggschiff positioniert 70mai mit der regulären A900 eine abgespeckte, aber dennoch leistungsstarke Variante. Auch sie liefert vorne wie hinten echtes 4K-HDR-Material bei 30 Bildern pro Sekunde, wobei sich der HDR-Modus zeitgesteuert planen lässt. Eine große Blendenöffnung von f/1,55 verbessert die Aufnahmen bei schwachem Licht zusätzlich, und dank 4G Cloud+ 2.0 bleibt auch dieses Modell jederzeit per App erreichbar. Damit zielt die A900 klar auf Fahrer, die verlässliche Doppelkanal-Aufzeichnung und Vernetzung zu einem günstigeren Einstiegspreis suchen.