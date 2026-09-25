Leica LUX 2.0: Leica baut das eigene iPhone-Foto-System weiter aus

Der bekannte Kamera-Hersteller Leica baut das eigene Ökosystem für die iPhone-Fotografie weiter aus. Mit Leica LUX 2.0 (App Store-Link) steht die bislang umfangreichste Überarbeitung der Kamera-App an. Neu sind unter anderem eine überarbeitete Galerie, eine modernisierte Benutzeroberfläche und alternative App-Symbole im Stil legendärer Leica-Kameras. Dazu kommen der neue Artist Look by Steve McCurry und die Unterstützung für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.

Ein wichtiger Schritt ist die neue Galerieoberfläche. Leica LUX übernimmt künftig die Bedienlogik der Leica FOTOS App, über die sich kompatible Leica-Kameras mit Smartphones und Tablets verbinden lassen. Ein neuer Filmstreifen erleichtert das Wechseln zwischen Aufnahmen, während eine Mehrfachauswahl die Verwaltung größerer Fotoserien komfortabler macht. Bilder können außerdem direkt an Darkroom, Adobe Lightroom oder Capture One zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.

Neue Optik, bekannte Bedienung

Auch optisch bekommt Leica LUX einen Feinschliff. Die Benutzeroberfläche greift einige Elemente von Apples Liquid-Glass-Design auf, ohne die grundlegende Anordnung der Kamera-Bedienelemente über Bord zu werfen. Zusätzlich stehen alternative App-Symbole zur Auswahl, die sich an bekannten Leica-Kameras orientieren. Bei den fotografischen Funktionen bleibt es unterdessen bei manueller Kontrolle über Fokus, Belichtung, ISO und Weißabgleich sowie verschiedenen Leica-Objektivsimulationen und Looks.

Mit dem Artist Look by Steve McCurry ergänzt Leica die App um einen weiteren prominenten Bildstil. Im Mittelpunkt stehen Farben, Licht und deren Zusammenspiel mit Motiv und Bildaufbau. Der Look soll dabei ausdrücklich keine automatische Kopie von McCurrys Fotografie erzeugen, sondern als kreativer Ausgangspunkt für eigene Bilder dienen. Nach dem Artist Look von Greg Williams ist es die zweite Ausgabe einer Reihe, die Leica gemeinsam mit bekannten Fotografen entwickelt.

Die Leica LUX-App in Version 2.0 unterstützt ab dem Start im App Store auch das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max: Die App wurde für die fotografischen Möglichkeiten der neuen iPhone-Generation optimiert. Leica setzt dabei auf einen kontinuierlichen Ausbau, mit dem alle zwei Monate neue Funktionen erscheinen sollen. Zu den jüngeren Erweiterungen zählen beispielsweise Perspective Control, ein Halationseffekt und Farbfilter für die monochrome Fotografie.

LUX Grip in Silber und neue Lederhüllen für das iPhone 18 Pro

Passend zur App erweitert Leica auch die Hardware. Der bereits bekannte Leica LUX Grip ist nun zusätzlich in Silber erhältlich. Der Kameragriff wird per MagSafe am iPhone befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der LUX-App. Ein zweistufiger mechanischer Auslöser, ein Einstellrad und zwei frei belegbare Funktionstasten sollen das Fotografieren stärker an das Gefühl einer klassischen Kamera heranbringen. Der Akku reicht laut Leica für bis zu 1.000 Aufnahmen und wird über USB-C geladen.

Zum Grip gesellen sich nun auch neue Leica LUX-Cases für das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max. Die schwarzen Lederhüllen besitzen eine rote Mikrofaser-Innenseite und sind speziell für die Kombination mit dem LUX Grip ausgelegt. Eine integrierte Kamerataste ersetzt die bisherige offene Aussparung und soll gleichzeitig für eine robustere Konstruktion sorgen. Über MagSafe lassen sich die Cases auch mit anderem kompatiblem Zubehör verbinden.

Der Leica LUX Grip Silver ist seit dem 24. September 2026 für 300 Euro erhältlich und enthält ein Jahr Leica LUX PRO. Die neuen LUX Cases kosten jeweils 95 Euro. Ebenfalls seit dem 24. September stehen der Artist Look by Steve McCurry und die Unterstützung der iPhone-18-Pro-Serie bereit. Leica LUX 2.0 mit der neuen Galerie und Benutzeroberfläche soll Anfang Oktober im App Store erscheinen. Die Basisversion der App bleibt kostenlos, während LUX PRO 7,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Jahr kostet. Mehr zu Leica LUX erfahrt ihr auch auf der offiziellen Website zur App.