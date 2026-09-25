Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem verrückten Winter-Gadget

Ein Blick in den Kalender zeigt: Seit Mittwoch, 23. September, um 2:04 Uhr haben wir bei uns auf der Nordhalbkugel ganz offiziell Herbst. Ein Blick in den Wetterbericht zeigt aber auch: Nächste Woche werden es bei uns in Bochum noch einmal sommerliche 28 Grad. Ich wage trotzdem eine Behauptung aufzustellen: Es wird in diesem Jahr sicherlich noch mal richtig kalt.

Stellt euch an dieser Stelle einfach mal vor, ihr seid früh morgens draußen unterwegs. Etwa auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Hunderunde. Ihr habt bitterlich kalte Hände, aber auch keine Lust auf Handschuhe. Was kann es da nur für eine Lösung geben?

Die Lösung stammt aus unserer Grabbelkiste und ist schon ein paar Monate alt: Eine Powerbank mit Handwärmer-Funktion. Der Zubehör-Hersteller nennt das Ganze MagHeat und hat sich einige spannende technische Details einfallen lassen.

Ihr bekommt nämlich nicht einfach nur eine 10.000 mAh fassende Powerbank, sondern zwei Module mit jeweils 5.000 mAh. Beide können magnetisch voneinander getrennt werden – oder sich eben auf die linke und rechte Jackentasche aufteilen. Neben der üblichen Powerbank-Funktion könnt ihr den Heat-Mode mit Heizstufen von 40 bis 55 Grad Celsius aktivieren. Bis zu sechs Stunden lang könnt ihr dann eure Hände (oder meinetwegen auch die Pobacken) wärmen.

Vielleicht kennt ihr ja eine Frostbeule oder seid selbst eine, die sich über dieses abgedrehte Winter-Gadget freuen kann. Immerhin hat diese etwas andere Powerbank einen Wert von 39,95 Euro. Weitere Details erfahrt ihr auf der offiziellen Produktseite.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die XLayer MagHeat Powerbank gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Welche Skipiste in unserer Nähe hat ab dem 1. Oktober wieder geöffnet?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.