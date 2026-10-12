Wenn am 23. Oktober das iPhone Duo startet, setzt Apple alles daran, das neue Falt-iPhone den potenziellen Kundinnen und Kunden bestens schmackhaft zu machen. Dafür bietet Apple in den lokalen Apple Stores spezielle Verkaufsflächen, um das Duo in den Fokus zu rücken.

Wie Bloomberg berichtet, sollen große Apple Stores bis zu 150 Testgeräte erhalten, damit Kunden das neue Duo vor dem Kauf ausgiebig ausprobieren können. Während die Anzahl der Geräte im New Yorker Fifth-Avenue-Store besonders groß ist, muss das Visitor Center im Apple Park mit rund 100 Geräten auskommen. Prominente Stores, darunter Michigan Avenue in Chicago, The Grove in Los Angeles und die Upper West Side in Manhattan, erhalten zwischen 30 und 40 Duos. Alle anderen Stores müssen die durchschnittlich 20 Geräte bestmöglich in Szene setzen.

Darüber hinaus plant Apple eigene Demos, um den Klappmechanismus des iPhone Duo genauer zu visualisieren. Hinzu kommt ein neu entwickelter MagSafe-Ständer, der ein geöffnetes iPhone Duo und zwei herkömmliche iPhones präsentieren kann, um die Unterschiede besser darzustellen. Als Extra kann Apple beim Kauf sogar den Namen des Käufers auf dem Startbildschirm anzeigen, allerdings steht diese Option nur in den USA zur Verfügung.

Verfügbarkeit des iPhone Duo immer noch eingeschränkt

Laut Bloomberg hat Apple zwar zwischenzeitlich einen Lagerbestand für das iPhone Duo aufbauen können, allerdings soll die Verfügbarkeit der Geräte immer noch eingeschränkt sein. Wie viele Geräte zum Verkaufsstart für jedes Land und für jeden Apple Store bereitstehen, ist ungewiss. Klar ist aber: Wer sich für das iPhone Duo interessiert und es möglichst schnell in den Händen halten will, muss die Vorbestellung so schnell wie möglich aufgeben. Der Startschuss dafür fällt am 16. Oktober um 14 Uhr deutscher Zeit.

Inwieweit die lokalen Apple Stores über Bestand verfügen, zeigt sich erst zum Verkaufsstart am 23. Oktober. Das nötige Kleingeld sollte man mitbringen, denn das iPhone Duo mit 256 GB startet bei 2.299 Euro. Ein iPhone Duo mit 2 TB Speicherplatz kostet beachtliche 3.799 Euro.