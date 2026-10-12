Sowohl die typische Animation als auch den Begrüßungsbildschirm beim Neukauf oder nach einem großen Update kennen wir wohl alle. Doch Apple will das Erlebnis beim kommenden iPhone Duo persönlicher gestalten und plant laut Mark Gurman eine Begrüßung, die über das klassische „Hallo” hinausgeht. Noch im Apple Store können Mitarbeiter das Duo so personalisieren, dass beim ersten Einschalten auf dem „Hallo”-Bildschirm der Name der Käuferin oder des Käufers angezeigt wird.

Wie genau der Prozess funktioniert, ist nicht bekannt. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen, die auch uns betreffen. Laut Gurman ist das neue System nur in den USA verfügbar, und zwar auf Englisch und Spanisch. Hierzulande müssen wir uns also mit dem typischen Begrüßungsbildschirm zufriedengeben, während Geräte in den USA die Begrüßung persönlicher machen. Vermutlich ist die Namensoption auf Geräte beschränkt, die im Store zur Abholung bereitliegen oder direkt vor Ort erworben werden. Ob online bestellte Duos den Namen beim Start anzeigen, ist aktuell nicht ganz klar.

iPhone Duo Vorbestellung vorbereiten

Ab heute könnt ihr eure Vorbestellung für das iPhone Duo vorbereiten: Ihr könnt sowohl eure Wunschfarbe als auch die gewünschte Speicheroption wählen, zudem könnt ihr eure Kreditkarte autorisieren, damit ihr beim Bestellstart das iPhone Duo mit einem einzigen Klick bestellen könnt. Die Auslieferung erfolgt dann ab dem 23. Oktober.