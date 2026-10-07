Apple Pencil Pro: iPad-Eingabestift derzeit 30 Prozent günstiger erhältlich

Solltet ihr noch einen Eingabestift für euer iPad benötigen, dann ist Amazon derzeit eine sehr gute Anlaufstelle. Unter anderem ist der Apple Pencil Pro nämlich dort für 105 Euro im Angebot erhältlich, während bei Apple stolze 149 Euro fällig werden. Aber ist der Preis bei Amazon wirklich gut?

Ende August gab es den Apple Pencil Pro tatsächlich schon einmal für 105 Euro im Angebot. Den bisher allerbesten Preis gab es im April mit 99 Euro. Dazwischen pendelten die Angebote zwischen 109 und 135 Euro. Wenn ihr mit dem Apple Pencil Pro etwas anfangen könnt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt.

Angebot Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und... WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die ultimative kreative Kontrolle. So kannst du mit...

KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4), 13" iPad Air (M2), 11" iPad Air (M2) und iPad mini...

Das könnt ihr mit dem Apple Pencil Pro anstellen

Kompatibel ist der Eingabestift mit den folgenden oder neueren iPads: iPad Pro (M4), iPad Air (M2) und dem iPad mini (A17 Pro).

Unter anderem bietet der Apple Pencil einen Neigungssensor für Schattierungen und andere Effekte. Ebenso reagiert er ganz natürlich auf Druck, von einer leichten Berührung bis zu einem festeren Aufdrücken. Diese und andere Funktionen werden von einem haptischen Feedback begleitet, was das Erlebnis noch besser macht.

Was der Apple Pencil Pro sonst noch alles kann, das erklärt euch Apple im folgenden Video in weniger als vier Minuten:

Apple Pencil Pro nicht mit dem iPhone Duo kompatibel

Apple hatte ja bereits angekündigt, dass auch das kommende iPhone Duo mit dem Apple Pencil kompatibel ist – allerdings nicht mit dem Pro-Modell. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der teure Eingabestift nur induktiv geladen werden kann. Das iPhone Duo bietet, anders als die unterstützten iPad-Modelle, keine entsprechende Schnittstelle.

Daher müsst ihr für das iPhone Duo, falls gewünscht, auf den Apple Pencil mit USB-C zurückgreifen. Hier fallen viele „Pro-Features“ weg. Die USB-C-Version bietet pixelgenaue Präzision, geringe Latenz und Neigungserkennung – ideal für Skizzen, Notizen und kreatives Arbeiten. Geladen wird der Eingabestift über einen kleinen USB-C-Anschluss, der sich unter einer abnehmbaren Kappe versteckt.

Der Apple Pencil mit USB-C kostet bei Amazon derzeit 65 Euro. Zu diesem Preis hat man den sonst 89 Euro teuren Eingabestift in den letzten Monaten bereits häufiger bestellen können.