Apple Pencil: iPad mini 7 sorgt für Neuaufstellung des Stifte-Portfolios

Das Apple Pencil-Angebot von Apple war schon immer ein wenig verwirrend, gerade auch, wenn ein neues iPad samt neuer Apple Pencil-Variante veröffentlicht wurde. Welches Tablet funktioniert mit welchem Stift, und welcher Apple Pencil wird eingestellt? Im Zuge der Neuerscheinung des iPad mini 7 hat Apple nun einen weiteren Apple Pencil auf den Markt gebracht, der die Verwirrung noch weiter in die Höhe treiben könnte.

Könnte – denn offenbar plant der Konzern aus Cupertino, mit dem Release des neuen iPad mini das eigene Stift-Angebot etwas zu verschlanken. Bisher wurden ganze vier verschiedene Apple Pencil-Varianten angeboten, die mit unterschiedlichsten iPad-Generationen und -Modellen kompatibel sind. Mit dem Einstellen des iPad mini 7 in die Ladenregale räumt Apple nun auch im Stifte-Sortiment auf und bietet in Zukunft nur noch zwei Apple Pencil-Modelle offiziell an. Im Handel dürften auch die älteren Versionen noch weiterhin zu haben sein.

Ab sofort findet sich im Apple (Online) Store nur noch der Apple Pencil Pro zum Preis von 149 Euro sowie der Apple Pencil mit USB-C für 89 Euro. Das 2015er Stifte-Modell, der Apple Pencil mit Lightning-Anschluss, sowie der Apple Pencil 2 mit drahtloser Ladefunktion, wurden aus dem Sortiment genommen. Die beiden verbleibenden Stifte sollen nun eine Kompatibilität mit den meisten aktuellen iPads bieten. Wir listen die Einsatzmöglichkeiten auf.

Apple Pencil Pro

iPad Pro 11″ (M4)

iPad Pro 13″ (M4)

iPad Air 11″ (M2)

iPad Air 13″ (M2)

iPad mini 7 (A17 Pro)

Apple Pencil mit USB-C

iPad Pro 13″ (M4)

iPad Pro 11″ (M4)

iPad Pro 12,9″ (3., 4., 5. und 6. Generation)

iPad Pro 11″ (1., 2., 3. und 4. Generation)

iPad Air 13″ (M2)

iPad Air (4. und 5. Generation)

iPad Air 11″ (M2)

iPad (10. Generation)

iPad mini (6.Generation)

iPad mini 7 (A17 Pro)

Wie man an den beiden Auflistungen sehen kann, ist der etwas günstigere Apple Pencil mit USB-C deutlich flexibler einsetzbar, bietet dafür aber auch nicht so viele Features wie das Top-Modell des Apple Pencil Pros. Letzterer lässt sich per „Wo Ist?“ auffinden und auch direkt am iPad drahtlos laden. Beim „kleineren“ Apple Pencil sorgt eine USB-C-Buchse für die zwischenzeitliche Stromversorgung per Kabel, allerdings fehlen ihm auch Funktionen wie Drucksensitivität, das Hover-Feature, eine Rotationserkennung, haptisches Feedback und ein zweimaliges Antippen zum Werkzeug-Wechsel.

Viele iPad-Nutzer und -Nutzerinnen stehen damit nun vor der Aufgabe, für sich persönlich entscheiden zu müssen, welcher der beiden Apple Pencil-Modelle für sie und ihre Bedürfnisse in Frage kommt. Im Apple Online Store ist der Apple Pencil Pro für 149 Euro zu haben, der Apple Pencil mit USB-C kostet 89 Euro. Bei Amazon könnt ihr etwas günstiger zuschlagen: Dort kostet der Apple Pencil Pro aktuell 140,91 Euro (Amazon-Link), der Apple Pencil mit USB-C 87,88 Euro (Amazon-Link).

Angebot Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und... WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die ultimative kreative Kontrolle. So kannst du mit...

KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4), 13" iPad Air (M2), 11" iPad Air (M2) und iPad mini... Angebot Apple Pencil (USB C): Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und... WARUM APPLE PENCIL − Mit pixelgenauer Präzision, Neigungssensitivität und niedriger Latenz macht der Apple Pencil (USB C) es einfach, Notizen zu...

KOMPATIBILITÄT – Der Apple Pencil (USB C) funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 12,9" iPad Pro (3., 4., 5. und 6. Generation), 11" iPad Pro (M4),...